超有感！HTC採用中華電信AWS雲端服務　精省資通訊建置成本

▲超有感！HTC擁抱雲端加速服務，原來最佳戰友是中華電信AWS雲端系統。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲HTC Service&Cloud Operation Management處長周鉦琪表示「今天的投資就會變成下個月的帳單」。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

中華電信除了提供傳統的電信與國際業務外，現在更是企業客戶雲網融合的好夥伴，隨著數位轉型，中華電信與AWS合作一站式雲端服務，協助企業迅速且安全的完成輕鬆上雲服務。HTC Service & Cloud Operation Management處長周鉦琪表示「今天的投資就會變成下個月的帳單，所以你隨時隨地都要知道，現在的支出到底用在什麼地方」，過去HTC在投資IT基礎建設的時候，從規劃到採買至少要半年以上，雲端時代就相對單純，當需要在地端增加機器的時候就安置在地端的機房，當需要雲端時則可立即在線上採買，很快速可滿足需求。

▲周鉦琪處長提到，雲端不僅是對於創新的支持，對於新技術的門檻也低，省去很多繁雜過程。

為解決企業擔憂的資安問題，中華電信與AWS合作提供一站式資通訊及安全服務規劃，周鉦琪處長提到，「雲端第一是對於創新的支持，第二是對於新技術的進入門檻很低，因為省掉很多採購甚至安裝等等繁雜過程，在沒有中華電信之前，我們在做自家的資料中心或是相關網路，是使用多家廠商自行串接，其實會產生很多維運上跟管理上的分歧，當你為維運變得困難的時候，要再去做相關的資安，或者是產品服務的穩定提供，坦白講有非常大的挑戰」。

▲除了廣為人知的手機產品，近來HTC也戮力發展VIVE虛擬實境VR系統。

周鉦琪處長也提到，「採用雲端管理，整體維運成本也會比較低，因為單一的SOP、單一的文件，也就代表說我們在溝通上，是基於同樣一個基礎，不論是各自維運的團隊或者是公司內部的產品部門，可以更專注在怎麼把產品做好，另外如果公司需要立即採用某些高端新創科技，雲端上也準備了那些服務隨時讓你使用，對於我們創新或提供新的產品服務來講，其實是相當便捷的」。

▲全方位的布局雲端資源，中華電信結合AWS服務提供企業主多元化智慧解決方案。

周鉦琪處長認為，「使用雲端除了建置反應速度快，還可快速引用多樣服務，在資安上面其實是更容易控制的，當你用得好時成本會整個降低」。全方位的布局雲端資源，中華電信結合AWS整合創新，提供多元化智慧解決方案，讓企業除了精省資通訊建置成本，也能兼顧資訊安全。