大陸2019十大經濟新聞（上）　中美貿易新起點、外商法促開放





▲中美貿易戰持續影響2019年大陸經濟發展，雙方直至12月方達成第一階段貿易協議。（圖／路透社）

記者陳政錄／專題報導

大陸「十三五規劃」的變與不變貫穿全年，《ETtoday新聞雲》整理出2019年大陸「十大經濟新聞」，包括中美達成第一階段貿易協議、外商投資法發布、豬價高漲和人民幣兌美元匯率破「7」等，帶您回顧大陸年度重要經濟事件，及其對台灣的影響。

►►大陸2019十大經濟新聞（下）

▲中美領導人今年多次透過電話就中美關係、貿易爭端交換意見。（圖／路透社）

一、中美簽署第一階段貿易協議

中美貿易戰從2018打到2019年，持續為全球和大陸經濟帶來影響，今年5月第10輪中美經貿磋商未果後，美國總統川普宣布將上調規模2000億美元的中國商品關稅至25%，一度導致戰況急遽升溫，雙方持續「打打停停」後，直至12月13日，終於達成首階段貿易協議，包括美方將取消或減低已經加徵的關稅、中方擴大進口美國農產品和降低美國對華貿易逆差等，預期明年1月初正式簽署，具體如何落實，將影響未來國際經貿走向，以及多數製造業台商在大陸的供應鏈布局。

▲《外商投資法》在今年大陸全國兩會期間，於北京人民大會堂內表決通過。（圖／記者陳政錄攝）

二、《外商投資法》對外發布促開放

《中華人民共和國外商投資法》在今年3月兩會期間表決通過，將於2020年1月1日上路，解決過去數十年舊「外資三法」，與《公司法》等並行存在的問題，明確大陸實施新一輪對外開放措施的決心，對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，體現內外資一致原則，加大對外資企業知識財產權、技術轉讓的保護等。其中，對台商部分，大陸國務院總理李克強承諾，「港澳台投資可以參照或者比照適用《外商投資法》，而且長期以來行之有效的一些制度安排和實際做法還要繼續沿用。」





▲大陸2019年持續推動大規模「減稅降費」政策。（圖／CFP）

三、新個稅法實施推進減稅降費

大陸新版個人所得稅法自2019年1月1日起全面實施，將個稅起徵點提高到每月5000元人民幣，六項專項附加扣除上路；除此之外，4月深化增值稅改革措施推動、10月發布《關於明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》等，均為大陸推進稅制改革、進一步減稅降費的重要措施，也影響在大陸發展的台胞台企，福建省就明確表示，「在一個納稅年度內在境內居住累計滿183天的台胞，都可按居民納稅人的標準享受同樣的專項附加扣除優惠政策。」

▲大陸推動區域協調發展，並邀請台商參與。圖為上海「台商聚力長三角 兩岸共享新機遇」活動。（圖／記者陳政錄攝）

四、粵港澳、長三角等重大區域規畫發布

區域協調發展，達到產業升級、彼此優勢互補等，成為大陸2019年持續確保經濟「穩增長」的重要政策之一，包括《粵港澳大灣區發展規劃綱要》全文於2月公開、《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》全文於12月發布等，更有「新時代推進西部大開發」、深化陸海雙向開放等計畫推動；在推進區域協同發展的同時，大陸方面也不忘藉此廣邀台商參與「融陸」、參與發展戰略建設，分別於6月、12月舉辦台商融入粵港澳、長三角活動。

▲上海科創板2019年7月22日鳴鑼開市。（圖／取自上交所網站）

五、科創板開市實行註冊制

為大陸科創注入新能量，突破美國科技封鎖，7月22日科創板在上海證券交易所鳴鑼開市，首批25檔股票掛牌交易，並實行註冊制、在提升審核標準的同時拉高效率等，在鼓勵科技創新的同時，試點大陸資本市場基礎制度改革，也吸引6到9家台資企業排隊準備掛牌。

▲《ETtoday新聞雲》整理2019年大陸十大經濟新聞。圖為上海外灘。（圖／記者陳政錄攝）

幫助讀者回顧2019年兩岸大事，《ETtoday新聞雲》整理出2019年大陸「十大經濟新聞」、「十大政治新聞」，以及年度「兩岸十大新聞」等，分別以上下兩集模式，即日起陸續上線。

另第六到第十個大陸2019十大經濟新聞，分別為「豬價上漲推高CPI」、「5G商用服務正式啟動」、「上海自貿區擴容、公布新一批自貿區建設」、「人民幣兌美元匯率跌破『7』關口」，以及「中央經濟工作會議『六穩』紮實推進」等，請至►►大陸2019十大經濟新聞（下），瞭解這些事件的詳細內容，並一同關注還有哪些遺珠之憾。

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