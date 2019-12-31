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華航、長榮出手開選前「兩岸加班機」　1月10日上海回台二航班

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▲▼松山機場,長榮航空,中華航空。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮航空、中華航空於選前開上海返台加班機。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／上海報導

2020台灣大選前，面對台商需求，華航、長榮正式以「專案加班機」方式，於1月10日加開上海返台航班因應，目前兩家航空公司官網均已開放各自一航班的售票，經濟艙單程票價在6,800到8,600元新台幣左右，但並未有返台班次公布。

根據上海台商圈、旅行社訊息，30日接到中華航空、長榮航空上海代表處通知關於1月10日增加航班的公告，其中，華航班機為上海浦東01:45起飛，03:45抵達台北桃園機場；長榮班機則為上海浦東14:25起飛，16:25抵達台北桃園機場。

▲▼長榮航空於1月10日台灣大選前加開加班機，於官網上開放購票。（圖／翻攝自長榮官網）

▲長榮航空於1月10日台灣大選前加開加班機，官網上開放購票。（圖／翻攝自長榮官網）

經《ETtoday新聞雲》記者實際操作兩航空公司網站，目前已可以透過官方網站直接訂票，長榮班機BR1711，返台經濟艙票價為2,020元人民幣，約合新台幣6,876元；華航班機為CI2502，經濟艙票價1,661元人民幣，約合新台幣8,676元。

長三角地區旅行社業者表示，雖然只剩10多天，但30日致電詢問仍相當踴躍，因此想回台的台商、台胞應盡快把握；上海台商則表示，樂見台灣航空公司幫助台商、台胞返台，但相較先前陸籍航空公司在台企聯爭取下，提供價格較低的往返套票，這次的加班機來得有點晚，僅單程價格也比較貴，也會影響他們返鄉投票的

日前兩岸民航主管部門談妥，兩岸春節加班機自1月11日開始執行至2月8日，並配合大選的大量返台需求，於1月9、10日提供部分加班機，但有台商仍擔憂班機不足。對此陸委會24日表示，政府重視國人返台需求，與陸方溝通後在尖峰時段以專案加班機方式因應，在陸國人若訂不到返鄉機位，可與海基會聯繫，民航局也會協調航空公司滿足需求。

為爭取返鄉投票，日前，大陸台企聯經與大陸國航、東航、南航、海航、廈航、吉祥航空、春秋航空、川航、山航、深航等10家航空公司爭取，以現有運力，提供大陸台商、台灣民眾一次往返機票和綁定2020年春節的兩次往返套票，以上海為例，若在2020大選、春節時段兩次往返兩岸，總票價為3600元人民幣（約合新台幣15,493元 ），一趟1800元人民幣。按台企聯說法，於選前時段目前上海等地機場已出現一票難求的情況。

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