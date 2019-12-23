台11月手機銷售排行洗牌　紅米超車華為、realme擠進前十大

▲11月realme在台銷售量、銷售額皆首次擠進前十名。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

先前通傳會（NCC）發現，有部分陸廠手機偷偷將手機來電顯示的「台灣」或「中華民國」改成「中國台灣」後，便要求所有手機廠商在認證前必須要簽署切結書，當時首當其衝的，就是華為Mate 30 Pro在台上市計畫因而更改；有趣的是，市場手機銷售量與銷售額統計數據似乎也受到了此次切結書的影響。

根據最新數據顯示，紅米（Redmi）11月在台銷售量不但超車華為、HTC，還緊逼華碩；而手機市場新秀realme可說是突飛猛進，realme在11月時，無論是銷售量或是銷售額都首次擠進前十名。

雖然紅米與realme上個月在台銷售表現佳，不過有市場人士認為，切結書所影響的時間將會更長，紅米與realme的銷售表現是否能繼續維持，還是得拉長一點時間來看。

11月台灣的手機銷售量前十名分別為蘋果（36.2%）、三星（19.0%）、OPPO（10.5%）、華碩（5.2%）、紅米（4.9%）、HTC（4.7%）、華為（3.8%）、SONY（3.5%）、realme（2.3%）、vivo（2.1%）。

而11月手機銷售額市佔率排名則分別是蘋果（67.7%）、三星（12.7%）、OPPO（4.8%）、SONY（2.8%）、華碩（2.7%）、紅米（2.2%）、華為（1.5%）、HTC（1.2%）、realme（1.0%）、小米（0.9%）。