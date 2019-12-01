▲HTC歲末加碼購物優惠，再抽東京雙人行旅遊金。（圖／HTC提供）

記者姚惠茹／台北報導

正值歲末購物旺季，宏達電（HTC）宣布針對12月送禮旺季推出年末優惠活動，只要購買全系列手機及VIVE產品就可參加東京自由行雙人旅遊金或最新VIVE Cosmos抽獎活動，還有各手機及VIVE機種加碼優惠活動，無論要送禮或犒賞自己。

即將進入耶誕送禮採購季節，宏達電特別推出手機和VR產品的優惠活動，以VR產品來說，現在購買全系列VIVE產品加碼送VIVEPORT Infinity12個月，可一整年免費暢玩VR優質內容，購買VIVE Pro系列還享1元加價購原廠配件四選一，專屬通路再加碼送無線模組購物金，最高享3,000元購物金。

宏達電表示，現在選購VIVE系列產品，不僅可體驗到日前HTC VIVE Arts與法國羅浮宮合作推出的首款虛擬實境體驗《蒙娜麗莎：越界視野》， 還有HTC VIVEPORT應用商城內數千款的優質VR內容，舉凡藝術、教育、人文、旅遊、電影、塑身、多人對打等內容，特別適合全家大小在歲末年終的假期體驗。

手機方面，宏達電宣布搭配旗艦機HTC U12+(128G)，專屬通路還可加碼獲得價值1,590元的原廠運動藍牙耳機，或在專賣店可享舊換新超值優惠價16,900元。

中階機款HTC U19e則可獲得網路商店加碼優惠，享價值高達5,060元的四大好禮，包括HTC QC 3.0快充行動電源、透視雙料防震邊框殼、HTC Type-C雙埠車用充電器及HTC原廠運動藍牙耳機，專屬通路購機還可享舊換新優惠價10,900元，登錄再送原廠運動藍牙耳機。

不僅如此，宏達電表示，搭載三主鏡頭超值中階機款HTC Desire 19+，推出搭配中華電信及台灣大哥大獨家優惠活動，購機可加碼獲得原廠運動藍牙耳機或優質防摔抗刮手機保護組，各種方案讓消費者可依自己的需求進行選購。

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