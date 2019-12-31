跨年夜倒數傳訊順啦！中華電信「近千基地台、500工程師」　動員守護高網速

▲中華電信針對熱門跨年活動區域，提供倍數以上的網路傳輸處理效能，將有效承載跨年尖峰時段的訊務量。（圖／中華電信提供）

消費中心／綜合報導

2019年進入最後一天即將邁入2020，今晚最熱門的活動非跨年晚會莫屬，全台各地有不少跨年晚會都請來大咖明星助陣，還準備了華麗煙火等精彩表演，現場將湧入大批人潮一起擠爆現場、熱鬧狂歡，但往年每到倒數時刻，許多人都笑不出來，因為在跨年晚會現場想發送新年祝賀簡訊或是打個視訊電話給親友，就像是不可能的任務，手機拿再高，訊號怎麼收還是收不到，等到人潮散去，祝福也跟著遲到……今年中華電信出動近千台最新型基地台和獨家技術，更動員超過500位的工程人員，不怕尖峰時段網路塞爆，要讓所有人可以即時分享，同步感受新年慶祝氛圍，一起和中華電信迎接5G元年。

現代人手機不離身，拿來打電話、傳訊息、上網看社群、打手遊等等，最重視行動網路的速度和穩定度，中華電信行動網路品質屢獲肯定，2018～2019年持續加碼行動通信基礎建設，4G基地台數量大幅領先業界，搭配涵蓋最廣、基地台最多以及業界最大頻寬等資源優勢，提供最有感的網路品質，而人擠人的跨年晚會，就是一年一度檢測網速實力的一場硬仗。

在人潮洶湧的跨年晚會，一不小心就可能和親友走散，或在倒數時刻傳訊賀年，更需要強大的行動網路及時連絡，中華電信針對熱門跨年活動區域，包括台北市政府、101信義商圈、美麗華商圈、台中麗寶樂園、台中太平運動場、高雄夢時代、高雄義大世界、花蓮跨年晚會﹙六期重劃區﹚、台東海濱公園等全台超過30個跨年晚會，佈建近千台最新型高效能基地台，獨家運用高速基地台6CC、5CA技術，提供倍數以上的網路傳輸處理效能，將有效承載跨年尖峰時段的訊務量。

中華電信也預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的4倍，於是總動員超過500位以上的工程人員，包括行通部門350人於活動現場進行訊務疏通工作，全台營運處逾百位工程師全程待命，由網管中心全程監控疏導訊務，在歡慶邁向2020年的重要時刻，守護客戶最佳的行動上網體驗。

戶外5G網路Gbps超高網速展示 與全民共同邁向5G元年

中華電信表示，隨著3C科技發展，追求更快速、便利的網路是未來不變的方向，而2020年將是台灣5G元年，中華電信看準趨勢，積極參與行動寬頻業務5G首波釋照競價作業，有信心於激烈競爭中取得最優勢頻寬。

知道多數台灣民眾對5G還很陌生，中華電信貼心讓用戶搶先體驗5G網速，攜手國際級5G電信設備大廠愛立信（Ericsson）與全球消費性電子領導品牌三星電子（Samsung），於台北市政府前跨年現場，首次舉行國內戶外5G高速實測展示。將以三星電子首度於國內公開展示的Samsung Galaxy Note 10+ 5G旗艦手機，結合中華電信5G多層次網路技術能量，公開實證戶外5G網路Gbps等級的超高網速，並藉由三星電子超高畫質82吋QLED 8K量子電視，強力放送中華電信5G形象影片，展現迎向2020領航5G決心。

回顧2019年，中華電信陸續於台北流行音樂中心、南港展覽2館、林口新創園、故宮正館、新竹南寮漁港等場域布放5G實驗網路，探索5G創新應用的無限可能。邁向2020 5G元年，中華電信跨出室內實驗場域，在跨年現場進行戶外5G測速展示，以5G紮實佈建腳步，逐步實現新世代行動網路、創造極限。