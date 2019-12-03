迎接聖誕跨年！ 中華電信年末獻禮最高折9千 「無痛入手」iPhone趁現在

▲年末揮別舊愛可能會很痛苦，但跟舊手機說掰掰，下一秒就能以中華電信年末最高現折9,000元的優惠，愉快投入iPhone的懷抱。（圖／中華電信提供，以下同）

消費中心／綜合報導

年末天氣雖然冷颼颼，但走在熱鬧街上、百貨商圈，除了暖暖燈海與浪漫聖誕佈置，許多店家也在櫥窗貼上大大的紅字「SALE」，又到了年底大搶優惠的好時機，為親朋好友準備貼心好禮的同時，也別忘了好好犒賞辛苦一整年的自己！中華電信寵愛消費者，推出「溫馨耶誕 暖心獻禮」的好康優惠，多款熱銷手機折價優惠，趁著年終優惠，讓果粉及安卓鐵粉都能趁著年終優惠，無痛入手新機迎新年！

面對即將到來的2020，每個人都渴望擁有一個嶄新的開始。中華電信即日起推出「溫馨耶誕 暖心獻禮」多元優惠，祭出多款經典熱銷手機加碼折價優惠，即日起至明年1/1（三）以前，只要購買iPhone XS、iPhone XS Max，並申辦月繳999或1,399元，就享購機折價2,000～4,000元，再享上網吃到飽、最大網內免費講，行動VIP客戶最高還可再折5,000元。以近期被果粉大讚入手CP值最高的iPhone XS 64G來說，現在只要選擇月繳1,399專案（36個月租期），折扣最高9,000元後，就能以7,300元的專案優惠價，相當於2折起就能將原價32,900元的iPhone XS 64G 帶回家 ，心動不如馬上行動！

此外，因應雙12購物節，中華電信更大方加碼推出門號客戶獨家優惠，只要是中華電信的行動門號客戶，就能獨享iPhone XS、iPhone XS Max單購機折價2,000元的專屬優惠，想換機不用等，快把行事曆上12/9（一）到12/15（日）畫起來，時間一到就立刻搶購！

▲即日起至明年1/1（三），中華電信推出「溫馨耶誕 暖心獻禮」多元優惠，幫果粉們無痛換機。



安卓鐵粉也別忘了趁著這波優惠搶好康，中華電信為死忠的安卓鐵粉推出多款高階旗艦機獨家限量加碼送。明年1/1（三）以前，購買SAMSUNG Galaxy Note10系列，登錄就送三星AKG無線藍牙耳道式耳機（價值2,490元），買Sony Xperia 5登錄後再送SONY UCH 32C快速充電器（價值1,590元）或STH50C立體聲耳機（價值1,980元）。入手LG G8X、SAMSUNG Galaxy A80、ASUS Zenfone 6 8G/256G等機型，也能獨家獲得全家商品卡（價值2,000元）、三星無線入耳式運動耳機（價值1,990元）等多項好禮。選擇月付999元（30個月租期），熱門手機HTC Desire 19s 3G/32G也只要0元就能帶回家，讓安卓粉絲也能在2019年末擁有換機好心情。

歲末年終，想換新機了嗎？不妨趁1/1前到中華電信網路門市或全台服務據點，挑一款最適合自己的手機，慰勞自己這一年的辛勞吧！https://cht.tw/c/2ij34





▲中華電信「溫馨耶誕 暖心獻禮」iPhone購機優惠



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