10歲童翻牆進廢棄空地！下一秒遭6犬包圍狂咬　救出已斷氣

▲10歲童翻牆進廢棄空地，下一秒遭6犬包圍狂咬。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

巴西聖保羅有一名10歲男童路易斯（Luiz Fernando Teixeira）日前與朋友放風箏時，風箏意外墜落到旁邊一處被水泥牆包圍的廢棄空地，他遂翻牆進入空地想要撿回風箏，結果卻遭到6隻兇猛的流浪狗襲擊狠咬，儘管附近居民發現情況試圖救援，但他仍不幸當場死亡。

根據Blasting News Brasil報導，路易斯25日聖誕節與朋友一起在市區廣場放風箏，過程中風箏被吹落掉進附近的廢棄空地，他立刻翻牆進入空地試圖撿回風箏，不料卻被棲息在空地內的4隻鬥牛犬、1隻羅威納犬、混種犬攻擊，當場被狗狗撲倒狠咬。

▲警方後續會委託相關單位調查，若有任何故意餓狗或虐待情況，就會針對土地持有人開罰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

當地居民發現情況後立刻報警求助，同時一邊拿木棒及石頭丟擲，發出聲響試圖嚇跑狗群，但幾乎沒有效果。另外有一名20歲青年翻牆進入空地，趁隙上前試圖救人但沒有成功，逃跑時雙腿也被狗咬傷。

警方獲報趕到現場後，馬上對空鳴槍把狗群嚇跑，接著一邊轉移男童一邊施以急救，「我們嘗試救回他的心跳，但失敗了，他當場死亡」，過程中狗群試圖再次進攻，他們只好朝犬隻開槍，造成2隻狗狗當場死亡、1隻狗狗重傷。

警方事後表示，他們在現場找不到場地負責人，後續會委託相關單位調查，若有任何故意餓狗或虐待情況，就會針對土地持有人開出罰款。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。