4歲童遭比特犬狠咬拖行！20歲失業男徒手搏鬥救人...手機摔爛網募款送新機





▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

▲賽烏將男童放置車頂，徒手與比特犬搏鬥。（圖／翻攝自YouTube／Saimir Gera）

實習記者施怡妏／綜合報導

巴西日前發生一起驚悚的「比特犬攻擊人」事件！一名4歲男童遭到比特犬攻擊，脖子頭腳都被狠狠咬傷，還好一位路過的男子見狀，立刻衝上前徒手和比特犬搏鬥，最後順利救了男童一命。

據SUN報導，事件發生在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）當地時間19日。從監視器影片可見，4歲男童佩德羅（Joao Pedro）在街上遭到一隻比特犬攻擊，包括雙臂、頭、腳等都被咬傷還遭到拖行。這時，一名路過的20歲男子賽烏（Patrick do Céu）見狀立刻上前救人。

賽烏一開始用腳不斷的踢著狗，後來試圖用手抓住狗，但狗就像發了瘋似的不停咬著男童。賽烏於是一把將男童抱起，但比特犬依舊緊跟著2人，還多次咬賽烏的小腿，這時賽烏順勢把小男孩放在一旁紅色轎車的車頂，自己則繼續跟比特犬打肉搏戰。這時兇猛的比特犬將目標轉移到賽烏身上，朝他身上狂咬，賽烏一度整個人跌坐在地上，最後乾脆直接跳上車頂。2人最後躲在車頂上，約過了半小時後，救援人員才抵達現場將兩人順利解救。

▲▼路過男子出手相救被狗咬的男童。（圖／翻攝自YouTube／Saimir Gera）

救援人員趕緊將塞烏和佩德羅送醫，佩德羅脖子上縫了5針，賽烏則是手臂和腿部都受傷。比特犬身上沒有裝至晶片，目前還無法確定飼主是誰，暫時將他安排到動物醫院照顧。賽烏事後表示，「我不認為自己是英雄，當時腦中馬上想起，如果被咬的是我兩歲的女兒，於是本能反應得上前救援。」

與比特犬打鬥的過程中，手機掉落地上摔壞，失業五個月的賽烏感到很苦惱。網友得知後便自發性的發起募款，希望可以買一隻全新的手機送給這位英雄。