臉變形以為老了...「厚唇、大鼻」朋友難認　檢查發現垂體瘤！

▲陳先生身體變形8年，檢查發現罹患垂體瘤。（圖／翻攝自北京時間，下同）

記者劉亭／綜合報導

北京一名34歲陳姓男子身體、臉部從8年前開始不斷變化，長得跟以前不太一樣，最近一年更是時常頭痛、噁心、嘔吐，症狀越來越嚴重，入院治療後才發現，原來是生病了。

陳先生從8年前發現自己嘴唇變厚、鼻翼變大，皮膚變粗糙，手腳也明顯變大，但他和家人都以為是年紀變大的關係，並沒有多放在心上。兩年前陳先生因為不斷頭暈、噁心、嘔吐，在當地醫院檢查發現罹患垂體瘤，並進行了手術。

但這次又再度復發，北京首都醫科大學三博腦科醫院醫師評估後，決定為他做神經內鏡下經鼻鞍區占味性病變切除術。北京首都醫科大學三博腦科醫院神經外科主任張宏偉醫師表示，患者是生長激素型的垂體線瘤，要想解決這個問題，必須把這腫瘤全切除下來，讓生長激素降到正常。

張醫師也解釋，由於這種腫瘤自身分泌的生長激素，造成身體中生長激素異常升高，患者已經是成人，不能再長高了，如果是兒童就會是巨人症，成人就叫肢端肥大。這次手術也成功切下腫瘤。

陳姓男子老婆透露，有次老公回來說，同事問他「你怎麼樣貌好像改變了，本來臉是圓圓的，也不像現在臉長長的」，差點認不出來，鞋子也越穿越大。所幸，經過手術治療後，陳先生體內生長激素已恢復正常，臉部和肢體肥大的狀況預計會改善。

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