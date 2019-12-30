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大陸2019十大政治新聞（上）　建政70年大閱兵秀「東風-41」、中美貿易戰獲緩解

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▲▼閱兵,東風-41,東風41。（圖／翻攝CCTV+）

▲中共建政70週年，習近平親自閱兵，後方為東風-41洲際導彈。（圖／翻攝CCTV+）

記者曾俊豪／專題報導

2019是中共建政70週年，包含政治、經濟、民生等方面全環繞這一主題打轉。綜觀過去一年中國大陸的政局，對外，中美角力持續，除了在貿易戰上正面交鋒，美國也持續以兩岸、香港、新疆甚至西藏議題回擊。對內，則全力拚經濟，持續為「2020全面建成小康社會」的目標奮鬥。《ETtoday新聞雲》整理出2019年度大陸「十大政治新聞」，以上、下兩集模式，幫讀者回顧2019年的大陸重點新聞。

一、中共建政70週年大會　東風-41等重兵器首度亮相

中共建政70週年大會10月1日在天安門舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話。他指出，要堅持和平發展道路，奉行互利共贏的開放戰略，繼續同世界各國人民一道推動共建人類命運共同體。此外，也要「堅持『一國兩制，和平統一』方針，保持澳門，香港繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

習近平還在現場20多萬人見證下，進行中共歷年來規模最大的一次天安門閱兵，包含「東風-41」、「東風-17」在內的多款新裝備首次亮相。大陸官媒《環球時報》在閱兵後發文，表示「中國是真正愛好和平的國家，大閱兵是增加軍事透明的一種方式。它不是武力炫耀，更不是軍事恫嚇。」

二、中美貿易戰獲緩解　第一階段經貿協議文本達成一致

中美貿易戰自2018年3月開打後，終於在2019年底露出曙光。中美在10月份舉行新一輪經貿高級別磋商後，同意朝最終達成協議的方向努力。中美最終在12月13日發佈第一階段經貿協議聲明，指出經過中美兩國經貿團隊的共同努力，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

三、 港女命案成導火線　《逃犯條例》風波不斷

港府六月份推動《逃犯條例》修例以後，衍生出「反送中」示威，迄今仍未獲得緩解。回顧整起事件，港女箱屍命案雖然兇嫌、死者皆為香港籍，但因發生地在台灣，證據也都在台灣，按照香港《普通法》即便是殺人重罪也無權審理。

《逃犯條例》的癥結點在於，香港尋求透過此法向中國大陸、澳門乃至於臺灣等司法管轄區移交嫌犯進行法律協助。香港市民擔心「送中」後的司法審判制度，台灣方面則認為被「吃豆腐」，納入「一國兩制」體系。

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／達志影像／美聯社）

▲港女命案兇嫌陳同佳。（圖／達志影像／美聯社）

四、習近平重申「貫徹一國兩制」　反對外部勢力干預港澳

香港反送中示威自六月份持續至今，港府態度從一開始的堅定不移，變成宣布「暫緩」修例，最後甚至承認錯誤「撤回」修例，儘管如此，仍無法阻止情勢失控。面對香港局勢衝擊「一國兩制」體系，大陸國家主席習近平11月14日出席巴西金磚國家領導人第十一次會晤時提到，就香港止暴制亂、恢復秩序表明立場和態度。1

甚至12月中在北京會見香港特首林鄭月娥時，習近平也重申維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。澳門主權移交20週年大會上，他再表態，「絕不允許任何外部勢力干預香港、澳門事務。」

五、山東艦、北京大興國際機場等重大項目實施

大陸過去一年完成不少重大項目建設與實施，像是北京大興國際機場9月25日正式投運，估計能滿足年旅客吞吐量1億人次以上的需求；大陸第一艘國產航空母艦山東艦12月17日交付海軍；5G商用牌照正式發放；嫦娥四號探測器實現人類探測器首次月背軟著陸；長征五號運載火箭成功發射實踐二十號衛星。

▲▼山東艦,山東號。（圖／翻攝自中國軍網）

▲山東艦正式交付使用。（圖／翻攝自中國軍網）

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