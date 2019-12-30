大陸2019十大政治新聞（下）　習五條提「探索兩制台灣方案」、經濟發展穩中求進

▲習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

記者曾俊豪／專題報導

2019是中共建政70週年，包含政治、經濟、民生等方面全環繞這一主題打轉。綜觀過去一年中國大陸的政局，對外，中美角力持續，除了在貿易戰上正面交鋒，美國也持續以兩岸、香港、新疆甚至西藏議題回擊。對內，則是全力拚經濟，持續為「2020全面建成小康社會」的目標奮鬥。《ETtoday新聞雲》整理出2019年度大陸「十大政治新聞」，以上、下兩集模式，幫讀者回顧2019年的大陸重點新聞。

六、《告台灣同胞書》發表40週年 習五條提「探索兩制台灣方案」

《告台灣同胞書》發表40週年，1月2日在北京的紀念會上，習近平提出對台工作綱領性講話，包含兩岸統一的民族意義、「一國兩制」台灣方案、中國人不打中國人、深化兩岸融合發展及實現同胞心靈契合。此「習五條」定調大陸新的對台工作方針，「一國兩制台灣方案」也成為2019年兩岸政壇最具衝擊性的一段話。

七、中共十九屆四中全會 「中國之治」新藍圖

中共十九屆四中全會10月28日至31日在北京召開，會議審議通過《中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》。新華社報導，四中全會擘劃中國之治的新藍圖，明確堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化的總體要求、總體目標和重點任務。

▲習近平出席澳門主權移交20年活動。（圖／澳門特區政府）

八、外商投資法1/1實施 落實對外開放

大陸十三屆全國人大二次會議3月15日表決通過《中華人民共和國外商投資法》，自2020年1月1日起施行。外商投資法被視為落實對外開放、促進外商投資決策部署的重要舉措，希望促進社會主義市場經濟健康發展、實現經濟高質量發展的客觀要求。

九、澳門主權移交20年 習近平點讚一國兩制

澳門今年主權移交20年，12月20日當天，習近平親自出席「澳門回歸祖國20週年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮」，並視察澳門特別行政區。習近平高度肯定澳門20年來取得的成就，並對澳門繼續全面貫徹一國兩制、澳人治澳、高度自治的方針指明方向。

十、中央經濟工作會議定調「穩中求進」

大陸中央經濟工作會議12月10日至12日在北京舉行。會議認為，今年以來，面對國內外風險挑戰明顯上升的複雜局面，政府仍堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，扎實做好「六穩」工作，保持經濟社會持續健康發展，「十三五」規劃主要指標進度符合預期，全面建成小康社會取得新的重大進展，預計減少貧困人口1000萬人以上。



▲四川瀘洲港肩負一帶一路與長江經濟帶戰略地位。（圖／記者曾俊豪攝）