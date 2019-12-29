中共全國商務工作會議今在京召開　強調穩中求進、要過「緊日子」





▲中共2019年全國商務工作會議。（圖／翻攝自大陸商務部）

記者劉亭／綜合報導

中共全國商務工作會議今（29）日在北京召開，由商務部黨組書記、部長鐘山作工作報告，會議中總結交流2019年商務工作，分析當前面臨的新形勢新要求，對2020年工作作出安排。

根據大陸商務部網站，今年以來，面對國內外風險挑戰，全國商務系統堅持穩中求進工作，監持新發展理念，堅持高質量發展，堅持以供給側結構性改革為主線，團結奮進、迎難而上，商務運行總體平穩，主要指標穩中向好，高質量發展取得新成效。

這一年來，落實中央經濟工作會議和《政府工作報告》要求、穩外貿、穩外資、步行街改造提升取得進展、第二屆進博會越辦越好、自貿試驗區和自由貿易港建設穩步推進、「一帶一路」經貿合作深入發展、多雙邊區域合作持續深化、商務扶貧深入推進。

會議上強調，2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，要實現第一個百年奮鬥目標，為「十四五」發展和實現第二個百年奮鬥目標打好基礎。商務部門增強要「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，緊扣全面建成小康社會目標任務。

會議要求，服務好基層和企業。堅持依法行政，加強商務法制建設，增強制度執行力，把製度優勢轉化為治理效能。厲行勤儉節約，堅持過「緊日子」，加強資金管理，提高使用效率，把錢用在刀刃上。

會議上指出，應合力工作，落實「大商務」要求，增進橫向協作、縱向聯動，發揮各方積極性，營造幹事創業的濃厚氛圍。為決勝全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興中國夢作出新的貢獻。