開車調整雨刷…粗心男「開上分隔島」！　輪胎懸空求助警解困

▲桃園市陳姓男子30日清晨從桃園市區往後站方向開車，疑因天雨視線不明將車開上安全島，卡在分隔島上進退不得。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子30日清晨開車外出，行經桃園區三民陸橋時不慎「開上」汽機車分隔島上進退不得，陳男下車查看後不知所措，因正值上班尖峰，導致陸橋上大塞車，警方趕抵後立即找來合作吊車業者，20分鐘內就迅速將受困轎車拖離現場，陳男聲稱天雨視線不明才誤闖分隔島，感謝員警及時協助解困。

▲桃園市陳姓男子30日清晨疑因天雨視線不明將車開上分隔島，陳男在後方豎立警告標誌。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方指出，清晨6時25分，年約50歲左右的陳姓男子轎車從桃園區市區往火車站後方方向行駛，經過三民陸橋時未注意汽機車分隔島，直截闖入卡在路當中，陳男下車察看，因部分輪胎懸空無法進退，清晨時間也找不到吊車協助，只好打電話請員警幫忙。

桃園警分局武陵派出所員警據報後趕往協助，因正值上班尖峰，陸橋僅單線道雙線通車，為避免造成後方圍堵，緊急找來與警方合作吊車，20分鐘內將受困轎車吊離現場。

陳姓男子說，當時因下大雨且天色昏暗，他一邊開車一邊調整雨刷，結果不小心把車開上分隔島上，還好員警及時協助解困；警方則籲請汽機車駕駛在雨中行駛，應減速慢行並注意道路狀況，切勿分心以免發生類似意外。

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