菲籍移工台南安平溺斃　勞工局：請勞動部專案核發慰問金

▲台南市安平區觀光點觀夕平台，驚傳6名菲籍移工集體溺水案，其中1人送醫不治身亡。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市安平區觀光點觀夕平台，9月1日下午5時25分許，驚傳6名菲籍移工集體溺水案，其中1人送醫不治身亡，台南市勞工局表示，請勞動部專案核發慰問金，並將再與仲介公司、移工所屬事業單位聯繫及轉知移工所屬國籍之在台辦事處，以保障移工之相關權益。



台南市勞工局指出，消防局於9月1日下午5時25分許據報，安平區觀夕平台發生移工集體溺水案，初步調查為移工參加教會活動，故有6名菲律賓籍移工前往該處下海游泳發生集體溺水。

勞工局指出，其中1名移工到院前已死亡，將由郭綜合醫院轉送殯儀館，目前仲介公司已介入處理後續事宜。另外2名移工，分別送永康奇美醫院及署立臺南醫院急救，經醫院急救後均已甦醒轉送普通病房觀察。另3名移工意識清楚，已自行離開。

有關移工在台如發生病故，依據查依就業服務法第55條第2項：「雇主所聘僱之外國人，在受聘僱期間死亡者，雇主應負責處理其有關喪葬事務。」所謂「雇主應負責處理有關喪葬事務」，再指雇主對於該外國人之死亡，有處理其喪葬事務之義務。如於處理該事務之範圍內有支出費用之必要時，亦應由雇主先行負擔。但雇主於前述喪葬事務處理完成後，得依契約或法律規定，向喪葬費用之支出義務人求償。

依勞工保險條例第63條：「被保險人死亡時，按其平均月投保薪資，給與喪葬津貼五個月。」既謂「喪葬津貼」，自係用以貼補辦理喪葬事宜所須支出之費用。雇主處理該外勞之喪葬事務如支出一定之費用，自非不得對此喪葬津貼之受領權利人求償。

再查外籍勞工入境後，依就業服務法第55條第1項之規定，雇主應負擔該外勞遣送所需之旅費。惟若外勞在華工作期間死亡，已無必須強制出境之客體存在，雇主依前述條文所負遣返外勞之義務，即已消滅。至於外勞死亡後之遺體（或骨灰）及遺物運送返國所需之費用，不能與本法所稱遣返費用相提並論，應認係喪葬費用之一部分。

勞工局對於本次溺水事故之死亡及昏迷移工，將再依據「補助辦理外籍勞工管理措施作業要點」辦理，請勞動部專案核發慰問金。並將再與仲介公司、移工所屬事業單位聯繫及轉知移工所屬國籍之在台辦事處，以保障移工之相關權益。