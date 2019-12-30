「鴛鴦彩虹浴700買3送1」簡訊誤傳員警　毒品販售暗語被破解

▲桃園市謝姓男子今年6月以「迷迭香spa溫泉會館全新開幕、鴛鴦彩虹浴700買3送一」等簡訊兜售，遭警方識破是販售三級毒品送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市謝姓男子今年6月向不特定人士以發送「迷迭香spa溫泉會館全新開幕，鴛鴦彩虹浴700買3送一」簡訊，卻誤發給員警，員警識破為兜售三級毒品暗語，相約在龜山區交易，謝男將價值2100元4小包毒咖啡包賣給員警後當場人贓俱獲送辦，謝男坦承犯行，檢方30日偵結依違反毒品危害防制條例提起公訴。

檢警調查，20歲的謝男於今年6月28日晚間為兜售毒咖啡包，以手機傳送簡訊方式給不特定人士，其中婁姓員警收到簡訊後直覺就是毒咖啡包交易，因此不動聲色與謝男相約7月3日晚間10許分在龜山區大同路交易。

謝男當晚帶著毒咖啡包約26.5公克、4小包咖啡包前往交易地點赴約，收了婁員2100元交出4包毒品咖啡包，婁員立即表明身分拘捕到案，並起出證物毒咖啡包、2支手機等證物。

謝男在偵訊時坦承犯行，辯稱毒咖啡包是在6月間在中壢區某家KTV向不詳人士購買，再從中以每包300元利潤牟利；檢方認為，警方使用「釣魚」偵查技術，對於原已犯罪或具有犯罪故意之人，員警以設計引誘方式，佯稱與對合行為以其暴露犯罪事證，待其著手犯罪行為之實行者予以逮捕，在客觀上與「陷害教唆」情形迥然有別，根據最高法院101年度台上字第3253判決意旨可供參考，因謝男犯罪犯行明確，檢方偵結依違反毒品危害防制條例提起公訴。

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