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2019菲律賓聖誕節活動在桃園　游建華感謝班納友致力台菲交流

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▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

▲桃園是機場城市，副市長游建華致贈「桃園號」飛機模型給班納友（右）。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

我們是在台灣菲律賓移工，今天，在桃園提前過聖誕節！2019菲律賓聖誕節活動，8日再度移師桃園市政府廣場舉辦。副市長游建華肯定，馬尼拉經濟文化辦事處代表班納友，致力台菲交流，讓兩國關係更友好；而班納友也期許，透過活動，深化菲律賓和桃園市未來有更多的合作，雙方互贈感謝獎章、「桃園號」飛機模型，場面溫馨。▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

▲桃園市府團隊出席2019菲律賓聖誕節活動。（圖／市府提供）

副市長游建華指出，目前有近3萬5千名菲律賓籍移工在桃園工作，桃園市政府也首創「東南亞移工休閒育樂參與式預算計畫」，移工自己提案、票選決定想舉辦的休閒育樂活動，讓移工朋友也能參與其中；另外，市府也在桃園火車站前、復興路135號成立新住民文化會館，提供許多服務，是新住民朋友的另一個家。▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

▲班納友感謝鄭文燦市長，對菲籍新住民和移工朋友的友善政策。（圖／市府提供）

馬尼拉經濟文化辦事處代表班納友說，菲律賓朋友飄洋過海來台，對台灣產業、家庭服務的貢獻甚多，感謝鄭文燦市長對菲籍新住民和移工朋友的友善政策，藉聖誕節活動讓菲律賓移工、新住民朋友在異鄉也能感受到家鄉過節歡樂氣氛與溫暖。▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

▲菲籍藝人演出。（圖／市府提供）

桃園市府秘書處長顏子傑表示，桃園外籍移工人數是全國第一，移工們來到桃園工作，也為當地帶來豐富的南洋文化。2019菲律賓聖誕節活動，除邀請菲律賓在台移工環保聖誕燈製作競賽，並有菲籍藝人演出、菲律賓美食攤位、商品園遊會；而桃園市政府亦邀請桃園市傑出演藝團隊敦青舞蹈團演出「歡鑼喜鼓慶佳節」，為活動揭序，年味十足的舞蹈，讓菲籍朋友感受到台灣農曆年節即將到來。▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。▼敦青舞蹈團演出「歡鑼喜鼓慶佳節」，讓菲籍朋友體會不一樣的年味。（圖／市府提供）▲2019菲律賓聖誕節活動，移師桃園舉辦。（圖／市府提供）

據指出，菲律賓有8成以上的人口是天主教的信徒，聖誕節是他們一年之中最重要的節日。8日市府活動，包括馬尼拉經濟文化辦事處代表班納友(Angelito T. Banayo)、馬尼拉經濟文化辦事處董事貝爾川、馬尼拉經濟文化辦事處董事伯格斯、桃園市副市長游建華、秘書處處長顏子傑、警察局局長陳國進、環境保護局局長呂理德、勞動局局長陳靜航、交通局副局長楊鐘時出席。

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