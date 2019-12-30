快訊／邱毅再爆：楊蕙如藏身中和「天空之城」　邱義仁操盤地點在新潮流大本營

▲台日關係協會會長邱義仁。（資料照／記者黃克翔攝）

記者羅婉庭／台北報導

新黨不分區立委候選人邱毅30日在國民黨召開記者會，他拿出資料表示自己找到了正在懸賞金100萬的楊蕙如的藏身地點，包括台東老家、易始公司與新北市中和市景平路的「天空之城」。另外，在背後操盤的楊蕙如「新老闆」邱義仁就是在濟南路的新潮流大本營辦公室。

邱毅表示，駐日大使謝長廷返台後在專訪中坦言，「一年與楊蕙如見面一、兩次」，楊蕙如11月12到18日赴東京，期間會面謝長廷，這時間點就是楊蕙如被起訴前的關鍵時刻，楊深知自己會被解釋，因此立即赴日向謝報告，請教處理方式。

邱毅提問謝長廷，這段時間「你們在從中勾串了什麼？」要求據實以告，雖然謝長廷不斷想與楊蕙如切割，但是剪不斷理還亂。

另外，邱毅也指出楊蕙如狡兔三窟，三窟的地點，包括台東新生李仁二街的老家、信義區忠孝東路5段的易始公司，而她最主要的藏身之處就在新北市中和市景平路的「天空之城」社區中的套房。

邱毅說，楊蕙如的前老闆已經切割她，可能已經出賣她了，近日又有媒體高層建議心老闆邱義仁把她「處理掉」，為了保密別再躲藏，建議她出面做污點證人，「我打的就是新潮流網軍」並點名只是賭藍粉專，自己追蹤了很長一段時間，他的操作手法跟「媒體別鬼扯」、「打馬悍將」如出一轍。

邱毅說，邱義仁真正操盤的地點是在民進黨新潮流大本營「台灣新社會智庫」，就位於鄰近立法院的台北市中正區濟南路一段，他的工作有三項，第一、掌握金流，此金流包括慶富案、遠航掏空案。第二、領導網軍運作。第三、設計奧步。儘管在整個台灣社會中藍綠中間選民都罵，但蔡英文仍一意孤行將於明天通過反滲透法，背後就是新潮流的操控，另外，新潮流系大老利錦祥、立委段宜康也是此辦公室的常客。

▲國民黨「耀正毅」連線記者會。（圖／記者屠惠剛攝）