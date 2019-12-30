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他問「大家最愛哪家珍奶？」　鄉民一面倒3字狂推：無糖就好喝

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▲▼珍奶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠奶茶。（圖／記者許力方攝）

記者張嘉晏／綜合報導

不只大連鎖手搖飲店，近年來也有不少特色飲料店崛起，而說到台灣手搖飲，自然不得不提到「珍珠奶茶」了。有網友就上網發問，好奇大家最愛喝哪家店的珍奶，沒想到大多數的網友都紛紛提到這家，還說點無糖的就很好喝了。

一名網友在PTT女版上發文，他表示台灣最知名的飲料就是珍奶了，「我是喜翻（喜歡）夏水堂（應為春水堂）的奶茶拉，可是它們的是小珍珠，咬起來根本沒爽感，如果改成大珍珠根本是超過100分。」詢問網友們心目中的最強珍奶是哪一家。

請繼續往下閱讀...

貼文一出，幾乎大部分網友都大推「50嵐」，而且不需要額外加糖的就很好喝，「50嵐」、「50嵐～無糖好好喝」、「50嵐，紅茶拿鐵無糖+珍珠」、「50嵐、迷客夏」、「還是習慣50嵐」、「當然是50嵐」。

▲▼50嵐,KOI Thé。（圖／記者蔡玟君攝）

▲50嵐、KOI Thé。（圖／記者蔡玟君攝）

不過也有其他店家的擁護者出聲表示「鮮茶道的熊貓珍珠加烤奶」、「十杯的各種牧奶茶」、「天仁茗茶最讚」、「春水堂、樺達」、「龜記，用小農鮮奶」、「唯一支持春水堂」、「茶湯會」、「最近萬波也不錯」。

值得一提的是，台灣人喜歡的50嵐，在亞洲各國也是大受歡迎。據本站報導《沖繩50嵐超夯！珍奶破200...女高中生「人手1杯」他問號　網曝這2間排更猛》指出，2007年，50嵐以新品牌「KOI」在新加坡插旗後，便陸續於亞洲各國展店，且獲得許多好評。

有網友在沖繩看到50嵐分店後原想喝上一杯，無奈排隊人潮太多，只好作罷；此外，知名品牌coco和貢茶同樣也是大受日人歡迎。

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關鍵字：

PTT珍珠奶茶手搖飲50嵐

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