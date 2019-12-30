ATM領錢會為了「手續費」跑比較遠嗎　網一致不會：免費額度用不完…

▲跨行提款可能會收取手續費。（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

領錢的時候，有的人會寧願選擇跑遠一點，也不想被多扣跨行手續費。一名網友就表示，跨行領錢都會有手續費，不知道會不會有女孩為了手續費跑比較遠，還是看距離決定。看到貼文後，許多人都說現在基本上不太需要這樣做，「一堆網路銀行一個月免費額度都用不完了」、「現在誰領錢還有手續費？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起問題「女孩兒領錢會為了手續費跑比較遠嗎？」文中表示，「如題，如果跨行領錢都會有手續費，那不知道女孩兒會不會為了手續費跑比較遠呢？還是看距離而定？」

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看到貼文後，大部分的人都不會，「方便為主吧？不然油錢時間不是錢哦」、「如果太遠就不會特地跑去領了」、「不會，一堆人排郵局領錢不知道在幹嘛」、「5元就不用省成這樣吧」、「看距離，所屬銀行提款機若比較遠就算了，懶得去，5元就讓它扣吧！」

甚至有人根本不用顧慮手續費的問題，「現在誰咧錢還有手續費」、「薪轉戶領錢哪來手續費……況且現在一堆網路銀行一個月免費額度都用不完了」、「可以辦koko，每月50次跨提免費」、「現在很多銀行有提供免費跨提或跨轉的額度了吧」、「我是公司薪轉戶，每個月都有15次跨提跟跨領額度，我覺得綽綽有餘。」

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