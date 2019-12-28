正妹健身教練「撐地一字馬」露蠻腰！甜甜一笑上表特　網喊戀愛了：想上課

▲教練！我想要妳幫我上課！（圖／翻攝自IG／1002du）

網搜小組／鄺郁庭報導

有網友日前在一間健身房的官方IG看到一張女教練的照片，忍不住轉貼到PTT的表特版（Beauty），讓其他人也直呼「這個有厲害」、「我只知道我戀愛了」、「這教練上課我絕對上爆的那種。」只見一個長髮正妹露出甜美笑容，穿著運動服裝撐地一字馬，還微露帶著腹肌的一截小蠻腰，難怪讓網友暴動。

仔細看看照片，這位女教練分別用一隻手和一隻腳撐地，另一隻腳則是做出空中一字馬，並用另一隻手輔助，儘管她穿著粉色長袖上衣配黑色運動長褲，但她將袖子和衣服下擺拉起，露出來的手臂和腰部線條都相當好看，一雙長腿感覺也很緊實。

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▲正妹教練一張輕鬆甜笑一字馬讓網友戀愛。（圖／翻攝自IG／1002du）

除了好身材之外，女教練精緻的長相更吸睛，彷彿混血兒一般的五官，深邃的水汪大眼、高挺鼻梁和嫣紅薄唇，配上一頭紅棕色的微捲長髮，微微笑著看鏡頭，讓網友紛紛留言狂讚，「好美喔❤❤❤人很美，pose也超厲害」、「我只知道我戀愛了，笑容的這部分」、「想上課了。」

就有網友神出女教練的臉書跟IG，這位甜美的正妹教練叫DuDu，本身是舞者、學舞12年，現在有在教學瑜珈、皮拉提斯、墊上核心跟體態雕塑，「希望用好的課程幫助大家找回健康還有完美的體態。」目前她的IG上有1萬6千多人追蹤，經常貼出美照跟粉絲分享日常。

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