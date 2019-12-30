全家海報有靚妹！一走進…本人在店裡「相符度87%」　網神出臉書：真的有正

▲原PO發現海報正妹店員就在店裡，而且本人真的正。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

「全家是超商正妹龍頭嗎？」一名男網友出門的時候路過全家，看到門口活動宣傳寫著「全家露點召集令」，儘管看起來很怪，但海報上「嬌點」超吸睛，「這次海報妹仔挑的不錯喔！」一走進店裡，發現海報妹仔就是店員本人，其他人紛紛大讚真的正，還有人轉PO到表特版，並神出正妹臉書，「2位都漂亮。」

這位男網友在PTT的Gossiping板上問卦，文中表示，他出門路過全家，看到門口貼著一張海報，近看忍不住笑噴「這海報是3小XD」。仔細看看海報，上面推廣的活動是捐出會員點數、幫助弱勢團體，「露出你的點，讓弱勢團體得到幫助」，只要捐300點，並秀出捐點紀錄，就可以換一顆茶葉蛋。

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▲海報妹仔有一雙水汪大眼，甜笑激萌。（圖／翻攝自PTT）

但比起活動，更吸睛的當然是海報上的大眼正妹，照片中的女店員拿著手機，有神的水汪大眼配上甜甜的笑容，一頭柔順長髮綁成後馬尾。原PO還在心中OS「這次海報妹子挑的不錯喔」，沒想到走進超商，發現正妹店員本人就在裡面，「走進去居然是店員本人，圖文相符度大概87%，二話不說換顆蛋壓壓驚。」

原PO最後也笑說，「根據英國研究，正妹店員大概可增加營業額30%，不過全家海報這樣搞是可以的嗎？」並附上自己和全家正妹店員的合照，「清流附個正面圖，看個正妹壓壓驚。」他也在留言處透露，這間全家在永和，好奇問了之後才知道是單店活動。

▲本人感覺更甜美，後面結帳的店員也很吸睛。（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，網友紛紛暴動，「真的有正，求認識」、「這太猛了吧！屌打小模」、「太正了吧，做超商太可惜了吧。」還有人發現，2人合照後方還有另一個正妹店員，「覺得後面結帳的那個好像也蠻正的」、「後面的比較正」、「後面那個也漂亮啊！」就有人將照片轉貼到PTT的表特版，並神出2個正妹店員的臉書，只見跟原PO合照的正妹（Mango）有2175位追蹤者，另一位店員（葳葳）則有6273人追蹤，都相當有人氣。

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