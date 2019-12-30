　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聽說有餅乾牛奶山！踏進捐血中心「只有果汁＆茶包」　他哭哭：都市傳說嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼捐血、血荒、護理師、血液庫存。（圖／記者林敬旻攝）

▲原PO到捐血中心，結果沒看到牛奶。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了鼓勵民眾捐血，捐血中心總會準備許多東西，像是補充營養的餅乾、牛奶等等。一名網友表示，他近日第一次捐血，以前從沒踏進捐血中心過，但聽說裡面會有滿滿的牛奶、餅乾山，而且好幾個朋友都說有牛奶，結果去了只有鋁箔包果汁跟茶包，忍不住哭哭「我是去喝牛奶的啊」、「難道牛奶只是都市傳說嗎？」

這位網友29號在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他最近第一次捐血，以前一次都沒有踏進捐血中心過，「聽說裡面會有滿滿的牛奶跟餅乾山，結果我剛剛去，只有鋁箔包果汁跟茶包。」沒有牛奶讓他忍不住失落，「哭哭，我是去喝牛奶的啊（x」、「難道牛奶只是都市傳說嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人表示，「不一定都會有，但有碰過巧克力牛奶」、「捐一袋有一瓶保久乳，喝到飽是誰跟你說的」，原PO則分別回應，「好好～我也想喝巧克力牛奶」、「啊啊抱歉～喝到飽只是一個比喻，就是指桌子上會放很多可以拿的意思，我也不敢厚臉皮一直喝辣QQ。」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲▼捐血、血荒、護理師、血液庫存。（圖／記者林敬旻攝）

▲捐血通常會拿到保久乳、果汁或餅乾等小點心。（示意圖／記者林敬旻攝）

不過也有不少網友跟原PO一樣，「捐那麼多次沒看過牛奶」、「沒看過牛奶，都是果汁和咖啡」、「不一定都會有，但有碰過巧克力牛奶」、「都是果汁吧？沒有看過牛奶」、「我怎麼都沒遇過牛奶QAQ，都是果汁跟FIN」、「是我捐太少次嗎，我只拿過玩具車跟傳單。」

有人則點出所謂牛奶應該是指保久乳，「北車捐血室有」、「我去三重都有一箱在那讓人拿」、「北車有保久乳我確定，其他地方我就不知道了」、「之前去威秀的捐血車也有一箱保久乳」、「有保久乳，牛奶沒看過」、「捐血車不一定吧？捐血中心我每次去都有」、「黃色果汁牛奶、咖啡色巧克力牛奶、紅色高鈣藍色FIN運動飲料通通喝過。」

還有網友在留言處笑說，「正常都是捐前喝一瓶牛奶、捐完再喝一瓶牛奶，吃吃餅乾，拿拿電影票」、「捐前捐後各一瓶牛奶+1」、「十幾年來不變的飲料一定是有原味的保久」、「台北市政府捐血室很豐富，保久乳果汁咖啡茶包，餅乾也好好吃，個人認為捐血最佳場所有夠舒適」、「土城這邊還會有米、衛生紙、乾拌麵，多到像剛去全X採購完。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜「校準後」真實
氣業者賣安全帽「沒教怎麼戴」　兒買一年車禍亡爸媽告討70萬
快訊／全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜
12生肖「跨年運勢」出爐！鼠衝一發能脫單　這兩生肖本週上上籤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

外送員大雨全濕！兩寶媽付1070元：他一直跟我說對不起　心疼原因曝光

聽說有餅乾牛奶山！踏進捐血中心「只有果汁＆茶包」　他哭哭：都市傳說嗎

快訊／全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜

8縣市大雨特報…全台繼續下！　今越晚越冷「跨年降到最低」濕凍12度

8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C

過年前幫媽媽大掃除　廚房清一半掉出「透明藍袋」…她細看嗨翻

阿里山高山冬季優良茶出爐　青心烏龍茶一斤6萬元

影／愛貓走失！她求寵物溝通師幫找「半小時噴1000元」　監視器畫面打臉了

熊貓「卡UberEats專用車位」他批不要臉　網反揭「黑色內餡」：雙開的啦

影／跨年元旦「北中南東」天氣攻略來了！　冷空氣強度達巔峰：最冷探14°C

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

Jasper罕見想跟陳小春睡覺　「一句話告白」爸爸忍不住笑了！

模擬「鵝生」在小鎮挑戰超瞎任務 當惡霸搞破壞！牠把阿嬤關起來

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

3連嗆台大法律總統：馬英九軟！　韓國瑜裡外開砲...馬辦：其實很硬

爸惡整女兒「送一根香蕉」當禮物 她一拆開興奮到尖叫：是芭娜娜～

外送員大雨全濕！兩寶媽付1070元：他一直跟我說對不起　心疼原因曝光

聽說有餅乾牛奶山！踏進捐血中心「只有果汁＆茶包」　他哭哭：都市傳說嗎

快訊／全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜

8縣市大雨特報…全台繼續下！　今越晚越冷「跨年降到最低」濕凍12度

8縣市大雨＋強風「3警報齊發」全台濕冷！降溫時刻將來臨　一路暴跌剩14°C

過年前幫媽媽大掃除　廚房清一半掉出「透明藍袋」…她細看嗨翻

阿里山高山冬季優良茶出爐　青心烏龍茶一斤6萬元

影／愛貓走失！她求寵物溝通師幫找「半小時噴1000元」　監視器畫面打臉了

熊貓「卡UberEats專用車位」他批不要臉　網反揭「黑色內餡」：雙開的啦

影／跨年元旦「北中南東」天氣攻略來了！　冷空氣強度達巔峰：最冷探14°C

正妹店員轉身被強抓腰…她急掙扎爆哭！色男辯：不小心碰到的

普丁引用文件稱「波蘭也造成二戰」　波蘭總理怒嗆：說謊！

「誰才是真的草包？」　孫大千提7點狂嗆蔡英文：罵人還要看稿！

澳洲野火狂燒「維多利亞州」飆破40°C上萬人撤離！預計惡化到31日

ET民調／89.5％民眾願意返鄉投票　20－29歲族群比例最高

ET不分區立委民調／民進黨14-16席、柯文哲4-6席　吳敦義、謝龍介恐落榜

ET總統民調／封關前支持度回升　蔡英文、韓國瑜差距11％－16％

快訊／邱毅再爆：楊蕙如藏身中和「天空之城」　邱義仁操盤地點在新潮流大本營

詹皇奪美聯社近10年最佳男運動員　坦承想超賈霸成NBA歷史得分王

少婦溜出民宿洗衣　幼子醒來哭找媽媽...警憑「紅色的車」找到了

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

生活熱門新聞

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

幫媽媽大掃除　她廚房掃一包錢嗨翻

全台大學生模擬投票！蔡英文85.6%狂電韓國瑜

熊貓「卡UE專用車位」　網反揭「黑色內餡」

搭北捷扶梯！女友喊靠右：站左邊一定外地來不是台北人

寵物溝通師找貓　監視器畫面打臉了

泡麵封面藏企鵝　她看到驚呼真有

他跟團遊日慘被丟包！機場乾等6小時

今起全台雨最凍12度時間出爐　一張圖看跨年元旦天氣

2020破財「3星座」！專家曝守財秘招

大媽叫飲料　順手一動作外送員傻：以為到丐幫

快訊／「暖雲的雨比較兇」台南大雨特報　全台下到跨年

愛河驚喜！支流出現大批烏魚豆仔魚　民驚：水好清澈喔

更多熱門

相關新聞

退休師砸百萬買韓外套　PTT戰翻了

退休師砸百萬買韓外套　PTT戰翻了

選戰進入最後倒數，各候選人無不使出渾身解數努力辦活動、拉票，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜也舉辦愛心公益拍賣會，其中一件身上脫下來的原味「H」外套賣出100萬高價，買主是一位退休女教師，同時也帶了另一件拍價40萬元要買給兒子，一天就花了140萬，雖然是做公益，但也引發網友議論，在PTT討論「反年改根本是笑話？」

正妹健身教練「撐地一字馬」　甜笑上表特

正妹健身教練「撐地一字馬」　甜笑上表特

互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜勸分

互送禮物！男友衣服貴400...閨蜜勸分

公司200人交換禮物　他收7位越南妹…怕爆

公司200人交換禮物　他收7位越南妹…怕爆

減肥的覺醒時刻　這點有感：褲子穿不下…

減肥的覺醒時刻　這點有感：褲子穿不下…

關鍵字：

捐血牛奶保久乳PTT

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」

希澈首談雪莉、具荷拉！認了收養貓咪「看到牠就哭」

泡溫泉遭變形蟲入腦！致死率達95%

男闖急診室「猛刺脖子多下」殺死女醫　網氣炸：死刑

台中30萬韓粉踩泥力挺　四叉貓估5萬

UFO光球神速飛行　美曝6秒影片證實了

韓粉被起底　店家秒認出曝黑歷史

8縣市大雨特報「全台續下」　越晚越冷跨年降到最低

《想見你》許光漢「雙重身分」謎團解開！

空拍照曝！韓粉濕身挺韓　主辦單位：現場突破10萬人　

多賢「護照內頁被外翻」個資遭網瘋傳

《MIT台灣誌》播出18年突收攤！906集畫下句號

尾牙「辣妹上空脫衣」抓已婚主管埋胸蹭

8縣市大雨3警報齊發　一路暴跌剩14°C

更多

最夯影音

更多
郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」

郭台銘幫站台被丟帽+飆罵五字經　2立委候選人互嗆「我才是真庶民！」
8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

8+9組團吃雞！影分身之術圍毆敵人 爆笑裸男小弟超講義氣：都聽大哥的

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

蘋果沒水準、三立缺良心改兩立　韓國瑜辯論會「封印解除」轟媒體

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

「鼓手劉冠佑」連兩天當五月天嘉賓　舞台再升起變陶喆...「摸黑回去打鼓」

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

韓國瑜怒轟蘋果日報「腥風血雨」　要不要問我幾歲之前還是處男？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面