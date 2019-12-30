聽說有餅乾牛奶山！踏進捐血中心「只有果汁＆茶包」　他哭哭：都市傳說嗎

▲原PO到捐血中心，結果沒看到牛奶。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

為了鼓勵民眾捐血，捐血中心總會準備許多東西，像是補充營養的餅乾、牛奶等等。一名網友表示，他近日第一次捐血，以前從沒踏進捐血中心過，但聽說裡面會有滿滿的牛奶、餅乾山，而且好幾個朋友都說有牛奶，結果去了只有鋁箔包果汁跟茶包，忍不住哭哭「我是去喝牛奶的啊」、「難道牛奶只是都市傳說嗎？」

這位網友29號在PTT的WomenTalk板上發起閒聊，說他最近第一次捐血，以前一次都沒有踏進捐血中心過，「聽說裡面會有滿滿的牛奶跟餅乾山，結果我剛剛去，只有鋁箔包果汁跟茶包。」沒有牛奶讓他忍不住失落，「哭哭，我是去喝牛奶的啊（x」、「難道牛奶只是都市傳說嗎？」

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看到貼文後，就有人表示，「不一定都會有，但有碰過巧克力牛奶」、「捐一袋有一瓶保久乳，喝到飽是誰跟你說的」，原PO則分別回應，「好好～我也想喝巧克力牛奶」、「啊啊抱歉～喝到飽只是一個比喻，就是指桌子上會放很多可以拿的意思，我也不敢厚臉皮一直喝辣QQ。」

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▲捐血通常會拿到保久乳、果汁或餅乾等小點心。（示意圖／記者林敬旻攝）

不過也有不少網友跟原PO一樣，「捐那麼多次沒看過牛奶」、「沒看過牛奶，都是果汁和咖啡」、「不一定都會有，但有碰過巧克力牛奶」、「都是果汁吧？沒有看過牛奶」、「我怎麼都沒遇過牛奶QAQ，都是果汁跟FIN」、「是我捐太少次嗎，我只拿過玩具車跟傳單。」

有人則點出所謂牛奶應該是指保久乳，「北車捐血室有」、「我去三重都有一箱在那讓人拿」、「北車有保久乳我確定，其他地方我就不知道了」、「之前去威秀的捐血車也有一箱保久乳」、「有保久乳，牛奶沒看過」、「捐血車不一定吧？捐血中心我每次去都有」、「黃色果汁牛奶、咖啡色巧克力牛奶、紅色高鈣藍色FIN運動飲料通通喝過。」

還有網友在留言處笑說，「正常都是捐前喝一瓶牛奶、捐完再喝一瓶牛奶，吃吃餅乾，拿拿電影票」、「捐前捐後各一瓶牛奶+1」、「十幾年來不變的飲料一定是有原味的保久」、「台北市政府捐血室很豐富，保久乳果汁咖啡茶包，餅乾也好好吃，個人認為捐血最佳場所有夠舒適」、「土城這邊還會有米、衛生紙、乾拌麵，多到像剛去全X採購完。」

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