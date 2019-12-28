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到工地給驚喜！技師爸碎念完「秒鋪紙板」　敬業身影逼哭她：23年來都不准我探班

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▲到工地給驚喜！技師爸碎念完「秒鋪紙板」　敬業身影逼哭她：23年來都不准我探班。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲父親專注地工作。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名父親擔任裝潢技師40餘年，疼愛女兒的他從來不願讓孩子陪他上班，連探班都不准。昨日，女兒碰巧聽到他與同事的對話，於是跑到現場給驚喜，除了感受到父親的認真與辛勞，也對這一行燃起敬佩之心，感性地說「每一滴汗，每一塊泥汙，都是專業與辛苦的象徵。」

女兒在爆怨公社發文提到，自己是家中獨生女，爸爸總是盡可能滿足她所有需求，唯獨就是不允許她陪上班，連探班都不行，「23年來都不准，老是說工地很髒，女生不要去」。

請繼續往下閱讀...

昨天，女兒碰巧聽到父親與同事講電話，內容大概是其他人休息，剩父親一個人做，由於地址離家不遠，所以她暗自決定來個驚喜見面。

她回憶道，「果然開門看到我，碎念了一番，我還差點被趕走。然後一進門，就急著給我找乾淨的地方坐，我一直說沒關係，衣服髒了再洗就好，他仍堅持拆紙箱鋪好，我也想幫忙什麼，但我爸都說不准，只好在旁當個好奇寶寶，對他的工具跟做法一直發問，但大多時間都只能看著他獨自忙進忙出。」

除了進行手中的工程，父親一會兒問「要不要喝涼的」，一會兒又問「會不會熱」，儘管答案是不會，仍默默搬了電扇，這讓女兒不禁燃起歉意，「看來我的突然出現，著實打亂了他的步調，不過這也是我長這麼大，第一次從旁看我爸工作呢！」

▲到工地給驚喜！技師爸碎念完「秒鋪紙板」　敬業身影逼哭她：23年來都不准我探班。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲每個細節都不馬虎。（圖／翻攝自爆怨公社）

女兒接著說，「我爸今年60歲了，這行業是我阿公一生的專精，之後我爸繼承衣缽，也是幹了40年有餘，如今早已是師傅中的師傅，看著我爸細心丈量，蹲著做事，每個環節都不馬虎，一時間眼框都不爭氣的紅了，此刻才明白，原來平時我爸的衣服是這樣辛苦才會髒的。

另外，她也強調，應該尊稱他們為「技師」或「師傅」，而非以工人叫喚，「這些技術都是書上學不到的專業，哪怕只是一塊磁磚，都必須依靠長年的經驗與技術。每個客戶都希望有完美的裝潢，除了設計師的規畫外，還必須要有室內建築師傅的良好施作，如果沒有他們的專業，你我也沒有如今漂亮的房子。」

文章po出後狂吸1.5萬人按讚，大家紛紛回應，「我都稱他們大哥，他們不是工人，他們是專業人士」、「沒他們哪來有舒服的家」、「謝謝您，我看了覺得很欣慰」、「兩個孩子從小在工地玩樂長大，我很驕傲」、「爸爸辛苦了，泥作是最容易弄髒衣服的，師傅們都是為了有一個好的完成品，不惜忍受髒兮兮的粉塵及噪音，一直都很感謝他們」。

►偷偷分享少女的秘密！

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