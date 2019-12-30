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無核化協商年底大限最後倒數　美軍偵察機持續監視朝鮮半島

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▲▼美軍4架偵察機同時飛臨朝鮮半島。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

▲ 25日聖誕節有多架美軍偵察機同時出現在朝鮮半島上空。（圖／翻攝自推特／@AircraftSpots）

記者陳宛貞／編譯

北韓單方面對美國開出無核化協商的年底大限，眼看2019年邁入尾聲，平壤當局也召開勞動黨全體會議，提升兩國間緊張情勢。美國空軍連日派出偵察機巡航，29日再度出現在南韓上空。

《韓聯社》30日根據追蹤飛機動向的「飛機守望」（Aircraft Spots）消息報導，美軍偵察機RC-135W「鉚接」（Rivet Joint）在南韓上方3.1萬英尺高空執行任務。RC-135W為美國空軍電子偵察機隊主力機型，可捕捉飛彈發射前地面遙測器發出的訊號，分析彈頭軌跡，24至28日連續5天出現在東海（日本海）上空，29日卻不見蹤影，一度使外界認為，美軍對北韓的監視任務已經結束。

此外，美軍E-8C「聯合星」（J-STARS）29日晚間也在南韓上空3.1萬英尺處飛行。搭載監視及目標攻擊雷達系統的E-8C可在9至12公里高空探測北韓飛彈基地、野戰機動部隊、海岸炮及遠程炮基地等地面兵力動向，本月26日也曾出現在南韓上空，固定進行偵察任務。

《韓聯社》指出，為嚴防北韓揚言送出的「聖誕大禮」，美軍聖誕節前後罕見地同時派出多架偵察機巡航；近來聖誕節的監視飛行任務告一段落，短期內將改採陸地監視任務。

►美軍4架偵察機同時監視朝鮮半島！　施壓北韓嚴防「聖誕大禮」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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