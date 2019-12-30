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甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

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甜甜圈。（圖／達志影像／示意圖）

▲情侶決定回到2人相識的甜甜圈店結婚。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國麻州一對男女居然選擇在當地的甜甜圈店結婚，原來這間甜甜圈店是他們27年前第一次相識的地方，2人的戀情雖然經歷過分手、各自結婚、意外重逢等風風雨雨，如今決定攜手共度人生，宛如偶像劇一般的情節不但獲得媒體報導，也得到許多人的祝褔。

女子史耐德(Valerie Sneade)和男友羅伊(Jason Roy)，27日下午在伍斯特市(Worcester)的連鎖店「鄧肯甜甜圈」(Dunkin` Donuts)舉辦婚禮，還有許多親友到場給予祝福。羅伊事後向媒體表示，婚禮一定得舉辦在這裡，因為這間甜甜圈店對他們具有特殊意義，2人1992年便是在這相識。

史耐德與羅伊相戀後，一次在甜甜圈店內聊到未來時，意外發現2人的未來規劃沒共識，便漸行漸遠分手。羅伊加入海軍，結婚後育有3名孩子，史耐德也曾有一段婚姻，後來搬到佛州如願成為女歌手和演員，但2人後來都相繼離婚。

史耐德2018年2月到伍斯特市的音樂廳表演歌舞劇時，羅伊驚喜現身還坐在第一排的位子，讓她嚇了一大跳，「我當時就像頭盯著車燈的小鹿，一直想著，我的天啊」，3個月後決定為了對方搬回麻州居住。如今在充滿意義的甜甜圈店結婚，她笑稱，「以前有人在這結過婚嗎？說不定會因此變成流行。」

►我該答應女友嗎？

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