甜甜圈店相識分手　情侶27年後重回舊地結婚：一切從這裡開始

▲情侶決定回到2人相識的甜甜圈店結婚。(圖/示意圖,與本新聞無關/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國麻州一對男女居然選擇在當地的甜甜圈店結婚,原來這間甜甜圈店是他們27年前第一次相識的地方,2人的戀情雖然經歷過分手、各自結婚、意外重逢等風風雨雨,如今決定攜手共度人生,宛如偶像劇一般的情節不但獲得媒體報導,也得到許多人的祝褔。

女子史耐德(Valerie Sneade)和男友羅伊(Jason Roy),27日下午在伍斯特市(Worcester)的連鎖店「鄧肯甜甜圈」(Dunkin` Donuts)舉辦婚禮,還有許多親友到場給予祝福。羅伊事後向媒體表示,婚禮一定得舉辦在這裡,因為這間甜甜圈店對他們具有特殊意義,2人1992年便是在這相識。

史耐德與羅伊相戀後,一次在甜甜圈店內聊到未來時,意外發現2人的未來規劃沒共識,便漸行漸遠分手。羅伊加入海軍,結婚後育有3名孩子,史耐德也曾有一段婚姻,後來搬到佛州如願成為女歌手和演員,但2人後來都相繼離婚。

史耐德2018年2月到伍斯特市的音樂廳表演歌舞劇時,羅伊驚喜現身還坐在第一排的位子,讓她嚇了一大跳,「我當時就像頭盯著車燈的小鹿,一直想著,我的天啊」,3個月後決定為了對方搬回麻州居住。如今在充滿意義的甜甜圈店結婚,她笑稱,「以前有人在這結過婚嗎?說不定會因此變成流行。」

