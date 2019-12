美馬里蘭州小飛機墜毀民宅「點燃火海」1死　周邊房屋震動

▲地上可見飛機碎片。(圖/翻攝自推特/Mark Brady)



記者丁維瑀/綜合報導

美國馬里蘭州拉納姆(Lanham)1架小飛機29日墜入民宅中,墜毀後引發火勢,除了波及1輛汽車還造成1人死亡。目擊者佩拉(Mayra Perla)表示,事發當時她聽到巨響,感覺到房屋都在震動。

綜合CNN、WUSA 9報導,馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)公共訊息官員布雷迪(Mark Brady)透過推特說明,墜毀事件發生在美東時間29日下午3時以前。小飛機當時撞上1座獨棟房屋的車庫,隨後爆發火勢,燃燒1輛汽車並造成房屋與隔壁的住宅受到破壞。

Plane Crash final U/D from #PGFD just before 3 pm small aircraft struck attached carport of single family home then struck automobile with both plane & car catching fire. Small fire in house attic. Home was not occupied. 1 person on plane declared deceased on scene. pic.twitter.com/TuLBDHVFGd