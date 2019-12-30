美馬里蘭州小飛機墜毀民宅「點燃火海」1死　周邊房屋震動

▲地上可見飛機碎片。（圖／翻攝自推特／Mark Brady）



記者丁維瑀／綜合報導

美國馬里蘭州拉納姆（Lanham）1架小飛機29日墜入民宅中，墜毀後引發火勢，除了波及1輛汽車還造成1人死亡。目擊者佩拉（Mayra Perla）表示，事發當時她聽到巨響，感覺到房屋都在震動。

綜合CNN、WUSA 9報導，馬里蘭州喬治王子郡（Prince George's County）公共訊息官員布雷迪（Mark Brady）透過推特說明，墜毀事件發生在美東時間29日下午3時以前。小飛機當時撞上1座獨棟房屋的車庫，隨後爆發火勢，燃燒1輛汽車並造成房屋與隔壁的住宅受到破壞。

Plane Crash final U/D from #PGFD just before 3 pm small aircraft struck attached carport of single family home then struck automobile with both plane & car catching fire. Small fire in house attic. Home was not occupied. 1 person on plane declared deceased on scene. pic.twitter.com/TuLBDHVFGd — Mark Brady (@PGFDPIO) December 29, 2019

喬治王子郡消防部門也公布影片，可見兩處房屋受損，地上似乎還有飛機碎片。布雷迪表示，機上1人當場死亡，至於事發當下，並沒有人停留在房屋內部。

美國聯邦航空總署（FAA）發言人彼得斯（Jim Peters）告訴CNN，事件發生在大學公園機場（College Park Airport）以南約3英里。美國聯邦航空總署與國家運輸安全委員會（NTSB）將展開調查。

目前還沒有更進一步的傷亡報告，消防人員已撲滅火勢，馬里蘭州警方則表示，周邊至少有18戶家庭斷電。佩拉當時就在現場，她說大家盯著天空，發現有架飛機失去控制，「我們不知道飛機會墜毀在哪，什麼也沒做，只是驚慌失措。」她與家人當時待在屋內，感覺到震動。

▲消防員趕往現場撲滅火勢。（圖／翻攝自推特／Mark Brady）



追蹤航班的FlightAware數據顯示，一架格魯曼獵豹（Grumman Cheetah）飛機下午2時45分從大學公園機場起飛，原本預計前往紐約州西徹斯特郡（Westchester）。