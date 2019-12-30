金正恩：將採「積極攻勢」保障國家體制　北韓五中全會邁入第二天

▲ 金正恩主持五中全會第二天議程。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓領導人金正恩29日主持第7屆中央委員會第5次全體會議（五中全會）第2天議程，延續28日的第1天議程，持續進行對黨中央委員會及國家整體事業發展的報告，「為符合局勢的要求及徹底保障國家自主權與安全，將採取積極攻勢。這也是對外事業部門與軍需工業部門、武裝力量的重責大任。」

金正恩強調，將採取強勢的措施，以維持國家體制安定，但並未具體說明何謂「積極攻勢」及各部門的任務。外界分析，由於美國未在年底前改變態度，北韓可能重回2017年與美國敵對的「強勁路線」，進行核試、試射洲際彈道飛彈（ICBM）等行動。

根據北韓官媒《朝中社》，此次五中全會議題為「我黨與國家在當前局勢之下的鬥爭方向與為達成革命新勝利的重要政策問題」，目的為討論加速革命發展、勞動黨建設與活動、國家建設與國防建設等重大問題。

回顧第1天議程，金正恩指出，與反社會主義、非社會主義的鬥爭愈加激烈，需加強發展勞動團體事業及提振綱紀等等。除外交與國防領域，金正恩也談及強化國家自主經濟的實質對策、改善科學研究事業的政策、提升教育部門及保健部門物質與技術的方案。

金正恩在第2天會議中分析國內外情勢、全面促進設會主義建設的方案、勞動黨革命性的立場及鬥爭戰略，得到全體人員的支持與贊同。報導也提到，五中全會今（30）日將持續第3天議程。

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