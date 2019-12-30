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家裡到處藏錢！夫妻淚收親戚遺物「58萬鈔票」直接丟進回收場

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▲英國薩默塞特（Somerset）米德桑麻諾頓（Midsomer Norton）一間回收中心。（圖／翻攝Google Map）

▲英國薩默塞特（Somerset）一間回收中心的工作人員發現1.5萬英鎊的鈔票。（圖／翻攝Google Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國薩默塞特（Somerset）一間回收中心的工作人員上班時，正在尋找電線，竟在一個不起眼的盒子裡發現1.5萬英鎊（大約新台幣58萬元）現鈔。警方循線找到一對夫妻，當事人們表示，他們替一位最近過世的親戚整理遺物，丟垃圾時完全沒發現這筆錢，那名親戚習慣把錢藏在家裡各個地方。

回收中心工作人員11月時正在尋找電線，檢查到一個盒子時，打開竟赫然發現1.5萬英鎊的鈔票，立刻報警。根據《天空電視台》（Sky News），盒子裡頭裝滿家庭用品以及1.5萬英鎊現金，又被收在另外一個更大的容器中。

▲英鎊鈔票。（圖／達志影像／美聯社）

▲夫妻表示，這一名親戚習慣在家裡到處藏錢、塞錢。（圖／達志影像／美聯社）

雅芳和薩默塞特（Avon and Somerset）警察局調閱監視器畫面，依據車牌號碼，循線找到一對來自「海上的波漢姆」（Burnham-on-Sea）的夫妻。當事人們表示，他們替一名住在巴斯（Bath）地區、最近過世的親戚整理遺物、清理房屋，事後把一包包垃圾送到那間回收場。

夫妻表示，親戚習慣把私房錢藏在家中各處，他們舉了幾個子，都被警方形容是「很不尋常的地方。」當事人到警察局走了一趟，確認當初丟棄的物品與藏著現金的盒子描述相符，順利找回這筆錢。

雅芳和薩默塞特警察局12月27日公布案件來龍去脈，「我們想要對回收中心的員工致上最大的感謝，如果沒有他們的勤奮態度、正直與協助，這一家人永遠都不知道這筆錢，我們也無法將錢還給他們。」

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