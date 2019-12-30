火燒厝竟渾然不知　屋主刺鼻濃煙中熟睡...警消破門才驚醒

▲台北市西園路一處民宅一樓冒出濃煙，警消獲報破門進入，發現屋主竟還在屋內休息。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市萬華區30日凌晨0時許，西園路二段一處防火巷突然竄出濃煙，住戶睡夢中驚醒趕緊報警。警消到達發現濃煙從民宅一樓竄出，趕緊破門進入救災，一進去發現屋主才剛睡醒，對屋內失火渾然不知，直到被破門聲吵醒才知道家中失火，於是趕緊出外避難，所幸無人員傷亡。

警消獲報抵達，發現民宅後側防火巷有大量刺鼻濃煙，於是趕緊按失火戶的電鈴，但是遲遲未獲回應，為避免有人受困，警消動員破壞器材進入搜救，同時屋主卻在濃煙密佈的室內休息，直到被破門聲驚醒才跟著警消外出避難。

台北市消防局第一大隊副大隊長白榮坤表示，消防局於0時2分接獲報案，立即出動58名警消、21輛消防車及救護車到場救災，共救出2名、疏散24名民眾。火勢迅速被撲滅後，並無人員受困傷亡，主要是屋內囤放的塑膠製品被燒毀，燃燒面積6平方公尺，起火原因有待調查釐清。



▲警消到場布設水線滅火。（圖／記者游宗樺攝）

白榮坤呼籲，此次火警的屋主在休息時沒有聞到煙味，導致火勢持續濃煙不斷傳出，所幸鄰居協助報警才沒釀成遺憾。為避免在睡眠中聞不到煙味，錯失救火時機，民眾最好在家中裝設住宅警報器，以免忽略火警發生危險。

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