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擅將閨蜜加入政黨還幫繳500元黨費　女挨告偽造文書不起訴

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▲桃園市劉姓女子今年5月間未獲黃姓好友同意，竟擅自以其名義加入「國會政黨聯盟」，事後卻挨告。（圖／達志示意圖）

▲桃園市劉姓女子今年5月間未獲黃姓好友同意，竟擅自以其名義加入「國會政黨聯盟」，事後卻挨告。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

2020總統大選季立委選舉將屆，桃園市劉姓女子未獲得黃姓好友同意，擅自將其加入「國會政黨聯盟」黨員，還為其繳納500元黨費，黨部於今年5月間寄送黨證與黨費收據給黃女，黃女驚覺後提告劉女偽造文書；劉女辯稱是誤傳黃女資料，事後已要求黨部刪除黃女黨籍，檢方12日偵結予以劉女不起訴處分。

檢方調查，56歲的劉姓女子今年5月3日時，在未獲得黃姓女子同意授權下，以電腦登入「國會政黨聯盟」黨員系統，將黃女個人資料登錄系統，還為其繳納500元黨費；「國會政黨聯盟」事後寄發黨證、黨徽章與黨費收據等寄送給黃女，黃女追查發現，是劉女擅自幫其加入國會政黨聯盟，黃女事後提告劉女涉嫌偽造文書。

劉女在偵訊時辯稱，因為幫她先生招募黨員，因她有許多直銷好友，可能因上傳的資料太多，可能誤傳黃女的個資，事後已打電話到國會政黨聯盟，要求刪除黃女的黨籍，檢方採信其供詞，認為犯行不足，偵結將劉女依偽造文書案件予以不起訴處分。

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