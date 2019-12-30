妻與老闆上摩鐵！3個孩子的爸快暈倒「對面房等8小時」　鐵捲門升起再心碎

▲李女否認通姦辯稱，老闆擔心她因身體狀況不佳，耽誤隔日工作，才會在沙發上待到凌晨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

台南一名人夫發現李姓妻子和她的公司老闆去開房間，幾乎快昏倒，他心碎在房間對面等了8小時，氣得對她提告求償100萬元。法官認為，李女破壞原告多年婚姻，致其精神受有相當傷害，因此判賠15萬元。

判決指出，人夫控訴，和妻子在2007年結婚，並共同育有3名未成年子女；妻子在2016年10月起，即有多次未返家過夜，由他獨自照顧小孩。

人夫指控，2017年5月前往妻子公司，竟於當晚10時目睹她和公司老闆開車前往汽車旅館，他見狀幾乎快暈厥，在315號房間對面的310號房等候一夜；隔天清晨6時，他見315號房的鐵捲門升起，發現妻子要開車離開，於是上前質問並報警處理，而妻子老闆赤裸上身、僅穿內褲外出查看。

▼人夫心碎提告離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

人夫認為，妻子為有配偶之人，竟與老闆孤男寡女深夜共處旅館私密處所長達8小時，兩人行為已逾越一般社會通念正常男女友人交往界線，因此對妻求償100萬元，並於事後離婚。

但李女則辯稱，她自2016年10月起，並沒有多次未返家過夜情形，她也沒於當晚搭老闆車輛一同前往旅館，原本就只有她欲投宿；老闆乃擔心她因身體狀況不佳，耽誤隔日工作，才會在沙發上待到凌晨。她說，隔天一早外出時，老闆才準備要就寢。

台南地院法官認為，被告為有夫之婦，深夜與配偶以外異性單獨共處汽車旅館一室，足認兩人關係親密顯已逾越一般男女正常互動關係，足以破壞原告婚姻圓滿幸福，且情節堪認重大，致造成原告精神痛苦，自應對原告負精神上損害賠償責任。法官審酌兩造身分、經濟能力等，判賠15萬元為適當。全案可上訴。

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