誆稱投資「上海迪士尼冬瓜茶」月獲利8%　女業務詐2閨蜜3938萬

▲李女向朋友誆稱公司老闆娘有在做投資美國便宜庫存，保證紅利至少6%，獲信後成功騙取2友人3928萬餘元。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

李、楊及陳姓女子3人是好朋友，37歲的李女向2名友人誆稱自己任職公司的蕭姓老闆娘有在投資美國便宜庫存，大陸進口紐西蘭奶粉、黃金、上海迪士尼冬瓜茶等，每個月保證紅利都有6%到8%。楊、陳信以為真後，前後一共交付給李女3938萬餘元協助投資，不料卻未如期收到紅利，才驚覺受騙，憤而提告。

李女在蕭女的公司擔任業務，2014年時她對楊、陳2名友人誆稱蕭女有在投資美國便宜庫存，諸如大陸進口紐西蘭奶粉、進口黃金、海迪士尼賣的冬瓜茶等，每個月保證紅利都有6%到8%，又她為了讓一切更逼真，還將自己的Line大頭貼及暱稱換成蕭女的照片姓名，佯裝蕭女本人和2友談論投資事宜。

楊、陳2人信以為真後，前後一共交付了3938萬餘元給李女協助投資，入股初期確實都有拿到紅利，但直到2018年開始李女不再支付紅利，她們才驚覺受騙，憤而提告。

新北地院審理時李女坦承犯行，她表示起初以牛奶做為幌子詐騙，但因後期還不出錢，為填補財務漏洞，才會想盡各種不同名義繼續行騙，避免東窗事發。

法官審酌，李女不思循正當途徑賺錢，竟為貪圖私利，利用朋友間信賴關係，以不實投資計劃及偽造的收據，讓2友陷入錯誤投資大筆金錢，雖犯後李女坦承犯行，但考量她至今仍未與被害人和解，最終判依偽造文書等罪，判她有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

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