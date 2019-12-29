聽到韓國瑜「處男問」批記者沒水準　柯文哲驚呆傻笑！愣10秒說了5個字

▲韓國瑜在辯論會上點名，批評媒體沒水準！（圖／公視提供）

記者許力方、吳奕靖、翁進忠／高雄報導

台北市長柯文哲南下高雄替子弟兵拉票，適逢2020總統大選第四場電視辯論會登場，他評論跟前三場一樣是菜包與草包之戰。被問到韓國瑜批《蘋果日報》沒水準，「怎麼不乾脆問我何時還是處男？」柯文哲聽了當場楞了一下，傻笑了10秒，才回過神說「你問什麼？」「聽是真的有點奇怪…」

柯文哲29日在高雄受訪時，被追問韓國瑜在辯論會上點名媒體痛罵，還批《蘋果日報》提問問的問題沒水準，「怎麼不乾脆問什麼時候不是處男？」聽到此番言論，柯文哲當場傻眼皺眉，傻笑、冷笑了約10秒時間，才開口回說「你要問什麼？」

▲被追問韓國瑜「處男問」，柯文哲驚呆傻笑！愣了10秒。（圖／東森新聞）



記者追問「總統政見發表會，韓國瑜這樣發表合適嗎？」柯文著接著左思右想，又停頓了5秒時間，才終於開口表示：「我看喔…我還是等我晚上看完以後，我明天再來評論，因為有時候看到的前文後文…到底怎麼一回事？不過聽起來是真的有點奇怪。」

柯文哲上午時就對即將舉辦的第四場辯論會評論，會像一個是在大撒幣，「青菜撒撒（錢）」，一個是「青菜講講」發大財，所以他很喜歡用美國前總統柯林頓的標題「笨蛋！關鍵在執行力」，表示講那麼久，關鍵還是在執行實踐的力量。

柯文哲無奈的說，反正已經三場了，第四場也是跟前面一樣差不多，「草包菜包之戰到韓總機對讀稿機，大概最終場就是討厭民進黨或是討厭國民黨會決定選舉勝負。」

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▼柯文哲南下幫高雄立委候選人掃街拜票 。（圖／記者翁進忠攝）

