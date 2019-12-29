韓國瑜緊咬小英曾提「一個中國」　蔡英文：前提是大陸放棄武力

▲2020總統大選電視辯論會，蔡英文會後記者會。（圖／公視提供）

記者林銘翰／台北報導

2020總統辯論會29日下午舉行，國民黨候選人韓國瑜翻出過去總統蔡英文過去多次在公開場合支持一國兩制的紀錄，包括赴立院答詢時說「一個中國是台灣人唯一的選擇」。對此蔡英文會後受訪時表示，當時的時空背景是因為前總統陳水扁就職時說了「四不一沒有」，自己當時身為陸委會主委「我必須詮釋他」。

韓國瑜在辯論會中拿出2000年5月立法院公報紀錄，當中載明蔡英文答詢時稱「所謂1992年共識，是只對一個中國有不同的解釋...我們現在的一個中國是中華民國」。再根據2000年8月立法院公報第89卷第41期院會紀錄，蔡英文答復立委質詢時表示，「我們的一個中國各自表述是在1992年所談的過程，在我們的立場是各自表述一個中國」。

蔡英文會後舉行記者會時表示，當時的時空背景是，陳水扁在2000年就職總統時說了「四不一沒有」，前提就是中國大陸不會以武力犯台，而在「四不一沒有」的基礎上雙方可以坐下來共同處理未來「一中」的問題，這是當時的政策宣示，「我作為陸委會主委我必須詮釋它」。

不過蔡英文強調，其中最重要的原則是中國沒有動武，或者是中國要放棄武力，不過「這條件從來沒有成就過」。

事實上，「四不一沒有」是陳水扁2000年5月20日於總統就職典禮上，發表之「只要中共無意對台動武，本人保證在任期之內，不會宣布獨立，不會更改國號，不會推動兩國論入憲，不會推動改變現狀的統獨議題公投，也沒有廢除國統綱領與國統會的問題」的演說。不僅是陳水扁政府當時對兩岸關係的重要言論，亦被視作甫成為執政黨的民進黨對兩岸立場的明確表態。

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