辯論會／韓國瑜嗆蔡英文「最大網軍受惠者」：我多渴望跟賴清德來場君子之爭！

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選唯一一場辯論會29日正式登場，在交互詰問環節，國民黨總統候選人韓國瑜再次針對蔡英文「養網軍」火力全開，並挑起蔡英文與副手賴清德間的矛盾。

韓國瑜怒嗆蔡英文根本就是網軍最大受惠者，而他如同小白兔遇到大野狼，「如果沒有網軍幫助蔡英文黨內初選，今天跟我辯論的應該是賴清德啊！」他並說「我多渴望跟賴清德來場君子之爭，而不是跟妳口水之爭，還一直被妳抹黑、扭曲！」

韓國瑜指出，蔡英文說他從中國網軍獲得巨大政治利益，讓他選舉得到幫助，「我感覺我是善良小白兔遇到大野狼，妳培養的網軍是大野狼，而賴清德被妳的網軍打到趴在地上時，妳一句話都不說，妳的網軍逼死外交官，為何一字都不說。」

韓國瑜還怒批，為了讓台灣人民相信有境外網軍，還扣一個曾永權來，說他把網軍借給我，「不要說他沒有借我網軍，連襪子、衣服都沒借給我」。

韓國瑜反擊蔡英文說，「妳用納稅人的錢養網軍被抓出來，完全裝不知道，駐日大使謝長廷緊急趕回台灣要幹什麼？是不是楊蕙如事情爆發了？」廣大台灣人民被洗腦帶風向，妳一個字都不說，都不知道妳的小編幕僚幫妳寫稿，妳在讀稿的時候，到底內心踏實不踏實？

「妳完全狀況外，妳就是網軍最大受惠者！」韓國瑜批評，如果沒有網軍幫助蔡英文黨內初選，「今天跟我辯論的應該是賴清德啊！他民調贏妳20％，卻被妳的網軍打垮了」、「我多渴望跟賴清德來場君子之爭，而不是跟妳口水之爭，還一直被妳抹黑、扭曲！」

▼2020總統大選電視辯論會。（圖／公視提供）

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