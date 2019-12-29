劉建國敗訴「再告民事」　陳斐娟硬起來：老娘跟你拚了！

▲劉建國（左）、陳斐娟（右）。（合成圖／翻攝自劉建國臉書、陳斐娟臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

前新北市議員李婉鈺前年上談話節目《54新觀點》時，聊到她與立委劉建國交往期間「因床照事件被騙」，當時主持人陳斐娟因為在臉書上以「劉建國是愛情騙子」等字預告節目內容，因而遭劉建國提告妨害名譽，不過劉最後以敗訴收場。沒想到陳斐娟28日表示，劉建國這次又提出民事訴訟，讓她忍不住怒嗆「老娘跟你拼（拚）了！」

本站報導《選北市立委現身雲林劉建國選區 挺李婉鈺的宣傳車狂唱：愛情騙子我問你》指出，雲林日前出現一輛台北市第1選區立委候選人李婉鈺的宣傳車，廣播要鄉親支持雲林女兒李婉鈺。有趣的是，車上播的間奏音樂正是陳小雲所演唱的「愛情的騙子我問你」，十分引人遐想，不過李婉鈺接受採訪時則表示「車子不是我雇的」。

陳斐娟28日在臉書上分享《ETtoday新聞雲》報導表示「劉建國又來了~對我而言，他就像陰魂不散的鬼魅，又像小肚雞腸的白眼狼，刑事告了又告，上訴又上訴，現在，好了，刑事你輸了。ㄎㄠ、！民事又來了，劉建國，你煩不煩啊！」

「我說過，那只是一則節目預告，那是李婉鈺說的。」陳斐娟表示，如果劉建國對於「愛情騙子」的標籤很在意，應該去告李婉鈺，「和她躺在床上的，是你，又不是我。」

她還說，自己根本不在意劉建國是不是愛情騙子，反而是要劉別再浪費司法資源，「那可是我繳的稅啊！這一次，我會向庭上請求，傳『李婉鈺』，老娘跟你拼（拚）了！」

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