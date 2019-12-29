台中造勢拚50萬人！韓國瑜要粉絲「戴口罩」：向空汙提出無言抗議





▲韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

韓國瑜29日在台中舉辦造勢晚會，號稱會有50萬人到場支持。韓國瑜一早在臉書上呼籲粉絲們，今晚要戴上口罩，向空汙提出最嚴厲的無言抗議。

韓國瑜29日下午3點至10點在台中市市政路、黎明路口舉辦造勢晚會，號稱會有50萬人到場，台中市長盧秀燕、台中市大甲鎮瀾宮董事長顏清標、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、高雄市副市長李四川皆會參與，下午2點在台北進行政見辯論會的韓國瑜則會在晚間9點左右到場。

「抗中火、保台中！」韓國瑜29日一早在臉書上呼籲，「台中鄉親們，我們的肺不是給無良政客用來發電的，今天晚上讓我們戴起口罩，向中台灣的空汙提出最嚴厲的無言抗議！」

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