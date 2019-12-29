反擊張志明　劉櫂豪陣營發聲明：勿釋放不實訊息，損害農民利益！

▲ 劉櫂豪競選總部發言人黃治維指出，今年釋迦出口整體穩定正常。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東區域立委候選人張志明今早開記者會，表示接獲農民陳情釋迦銷往大陸被卡關。針對此事劉櫂豪競選總部發言人黃治維指出，今年釋迦出口整體穩定正常，雖有少數個別因素的出口問題，出口商也都能處理解決，呼籲競爭對手不要為了選舉考量，散佈不正確的訊息紊亂市場秩序，造成農民的恐慌與損失。

黃治維再次強調，張副縣長，一下子公職、一下子又變成候選人，不務正業，不認真處理公務，予以譴責。黃治維表示：今年台東釋迦盛產以來，出口情形整體而言皆為正常，雖有少數個別因素的出口問題，但出口廠商也都能解決問題，順利出口。但是張副縣長拿著個案來當通案亂指責中央公務員不盡心，這不僅會造成市場紊亂，損害農民利益，更是對公務員、農會及所有認真的人士氣的打擊。

黃治維說明，選舉已接近倒數，各種奧步、扭曲抹黑的手段層出不窮，但是再怎麼選，都不應犧牲農民的利益，否則只會讓農民與你越離越遠。劉櫂豪過去幫助農民不遺餘力，無論是抗災設施鐵條補助、農損補助、協助行銷至日本及北美以及東南亞等，農民都看的到劉櫂豪的努力。是好是壞，相信鄉親一目瞭然，最後黃呼籲，鄉親要支持會做事，真正幫助農民的台東子弟劉櫂豪。

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