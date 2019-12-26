離開藍營仍盼望…李正皓FB寫「台灣政治完美理想」　盼藍綠放下鬥爭拚經濟

▲李正皓雖遭到國民黨開除黨籍，但表示仍希望看到藍營整合。（圖／翻攝自李正皓臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

距離2020年大選倒數16天，不少候選人對自己的政見更加卯足全力推廣，新北第八選區親民黨立委候選人李正皓，日前在粉絲專頁上提出自己對國民黨的未來期許，縱使自己對於韓國瑜有些不理解，但仍希望未來藍營可以成功整合，並且與民進黨可以有「良性競爭」。

李正皓在臉書上相當有信心的表示，認為自己絕對會贏，因為自11月22日登記參選至今，他在網路上的聲量累積已經衝向全國第一，並且貼出「網路溫度計」的統計，不僅超越蔣萬安、余天、吳怡儂、高嘉瑜外，連國民黨「小辣椒」之稱的洪秀柱也在他之後。

日前1221Wecare反韓遊行，李正皓曾表示自己雖未到場，但選擇在臉書上直播「韓式情歌大賽」也是希望傳達給韓國瑜自己的想法。而對於國民黨如今的狀態，李正皓也在24日的貼文中分享郭台銘上「新聞面對面」節目影片，提到「相信改變就是改變的第一步」盼國民黨成功整合。

▲李正皓寫下自己內心的盼望。

「我的理想裡，未來總有一天藍營一定會整合成一個忠於中華民國、忠於台灣的政黨或聯盟，與民進黨良性競爭，不談意識形態、只論民生經濟，這個理想或許很難，但我沒有一刻放棄過『相信改變就是改變的第一步』」李正皓寫下。過去雖遭到國民黨冠上「不實言論謠汙衊國民黨提名總統及立委參選人」被開除黨籍，但仍希望看到藍營順利整合，不少支持者也留言支持，「你已經盡力，但國民黨還有很多人，走到這一步也沒有辦法」。