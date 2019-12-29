　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／柯文哲高雄瑞豐夜市遭突襲　女子「喊一句話」全場驚呆！下秒人跑了

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了要幫自家民眾黨的高雄市立委候選人拉抬聲勢，台北市長柯文哲跟4名候選人來到高雄瑞豐夜市跟支持群眾拍照，沒想到卻遇到路過民眾當面高喊：「柯市長，你是來幫韓國瑜市長代班的嗎？」讓其他群眾聽到一時間都很錯愕。記者事後詢問幕僚，柯文哲是否有聽見這這句話？幕僚「笑而不答」。

柯文哲28日晚間南下高雄，為自家立委候選人拉抬聲勢，在瑞豐夜市三民家商的圍牆旁與群眾合照，前方人群中，突然出現一名女子高喊：「柯市長，你是來幫韓國瑜代班的嗎？」不知道是不是聲音被現場吵雜的聲音蓋掉，這次並沒有引起騷動。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，結束後立刻坐下甩腿 。（圖／記者吳奕靖攝）

事隔了1分多鐘之後，女子又再度高喊了一次「柯市長，你是來幫韓國瑜代班的嗎？」這次不但吸引了記者注意，也造成部分民眾騷動，循聲源找尋，無法確認是誰，只見群眾小聲議論「要下架韓國瑜？」甚至也有人在討論「人跑掉了」。

柯文哲似乎心情不錯，對於支持群眾來者不拒，原訂應該在晚間9時結束的拍照活動，還得要出動幕僚人員暗比「畫圈」提醒應該結束，他才加快速度，一直到9時30分跟所有排隊群眾合影完後，柯文哲也不顧形象，就當街坐了下去，但隨後幕僚人員立刻上前，協助柯文哲離開。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，比預計時間晚30分鐘結束 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，比預計時間晚30分鐘結束 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者追了上去，試圖要詢問柯文哲是否有聽見「幫韓國瑜代班」的群眾聲音，但是柯文哲迅速離開，記者只能詢問現場幕僚人員，據他們轉述就是「笑而不答」。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照 。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
大叔激烈床戰「被啃咬香蕉」！5天後冒恐怖黑洞…整根痿成凹凸狀
恐嚇勒索館長、余天　「小林」本尊現身警局曝內幕
驚覺「排便習慣」變了！　他照胃鏡揪「這病」...半年後走了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

郭台銘南下遭襲擊！立委候選人痛罵「無情無義」：今天總算認識你了

獨／柯文哲高雄瑞豐夜市遭突襲　女子「喊一句話」全場驚呆！下秒人跑了

看完蔡英文3場政見會　高雄青年疑惑：為什麼連罵人也要看稿？

《反滲透法》是法理台獨！黃智賢：「來自地獄」讓人瑟瑟發抖

「鋼鐵H夾克」義賣價目表曝光　千萬收入全捐了…女韓粉砸140萬買2件

謝長廷被爆和解放軍吃飯！國民黨諷：民進黨一定說是正常交流

蔡英文平常心因應辯論會　目標「扎實政策資料」拆解「韓國瑜鬼打牆話術」

「民進黨《反滲透法》就像坦克車輾壓！」　趙少康：一定要挺費鴻泰當選立委

韓國瑜台中造勢　遊覽車動線出爐！「300鐵騎會」重現貪食蛇車隊

宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

不潮不出街！韓國超夯長版羽絨衣　歐爸穿「拖地款」上街秒吸迷妹們

大阪人氣燒肉店！國產牛吃到飽 爽嗑牛肉、暢飲啤酒只要1500！

鋼鐵H夾克搶翻！千萬收入全捐出 加碼拍賣「原味外套」100萬得標

組頭+欠債！歹路2人相遇找轉機　開炭烤蘆花雞「年收300萬」重生

Jasper和內蒙古小女孩摔跤　陳小春一旁狂提醒：不要欺負人家

郭台銘南下遭襲擊！立委候選人痛罵「無情無義」：今天總算認識你了

獨／柯文哲高雄瑞豐夜市遭突襲　女子「喊一句話」全場驚呆！下秒人跑了

看完蔡英文3場政見會　高雄青年疑惑：為什麼連罵人也要看稿？

《反滲透法》是法理台獨！黃智賢：「來自地獄」讓人瑟瑟發抖

「鋼鐵H夾克」義賣價目表曝光　千萬收入全捐了…女韓粉砸140萬買2件

謝長廷被爆和解放軍吃飯！國民黨諷：民進黨一定說是正常交流

蔡英文平常心因應辯論會　目標「扎實政策資料」拆解「韓國瑜鬼打牆話術」

「民進黨《反滲透法》就像坦克車輾壓！」　趙少康：一定要挺費鴻泰當選立委

韓國瑜台中造勢　遊覽車動線出爐！「300鐵騎會」重現貪食蛇車隊

宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

瑞芳貨櫃翻覆「砸車傳巨響」！外殼破裂商品壓扁　網友冷汗：賠大了

快訊／ 高雄驚傳詭異自撞車禍　罹癌駕駛死亡…警傻眼：怎麼撞的？

郭台銘南下遭襲擊！立委候選人痛罵「無情無義」：今天總算認識你了

李昇基爆《家師父》「新」成員其實是暗示！他主演《皇后的品格》

總統大選辯論聚焦能源　經部：綠能是台灣出口關鍵「不能再等！」

台男超少穿大衣！女大生疑惑「明明很好看」…網友點2關鍵：誰要穿

巨球正妹曝驚人上圍！　「遭同學排擠+擋到視線摔下樓」苦嘆：想變成B就好

《偶然》CP合體！　金惠允大讚：河路善良單純…下秒吐槽「但路雲很煩人」笑翻網

CBA／福建狂砍單場133分奪勝　陳林堅轟46分寫生涯新高

中職／夢中情人票選第1名連線　威晨晨威粉紅泡泡見面會甜死球迷

慵懶女聲版《稻香》驚豔全場　她就是《體面》原唱！

政治熱門新聞

千萬收入全捐了　鋼鐵H夾克價目表曝光

韓國瑜台中造勢！遊覽車動線曝光

蔡英文被架空？余天昔爆：她被新潮流綁架

謝長廷被爆和解放軍吃飯！

女韓粉砸100萬！買走韓國瑜「原味外套」

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

趙少康：一定要挺費鴻泰當選立委

高雄青年疑惑：為什麼蔡英文連罵人也看稿？

柯文哲高雄遭突襲　空氣凝結3秒！

蔡英文辯論會目標「扎實政策資料」拆解「韓國瑜鬼打牆話術」

立委候選人簡明廉　丟帽攻擊郭台銘

反滲透是法理台獨！黃智賢：讓人抖

宋痛批KMT：到陸騙吃喝、丟蔣的臉

收服韓黑！韓國瑜上《博恩》5天觀看飆420萬

更多熱門

相關新聞

千萬收入全捐了　鋼鐵H夾克價目表曝光

千萬收入全捐了　鋼鐵H夾克價目表曝光

國民黨總統候選人韓國瑜28日下午出席「2020鋼鐵愛心拍賣會」，義賣千件「鋼鐵H飛行夾克」，還加碼了20件親筆簽名的外套，倒數4件由韓國瑜出手拍賣，總共賣出了1079萬7500元，將全數捐給高雄的公益團體。

蔡英文辯論會目標「扎實政策資料」拆解「韓國瑜鬼打牆話術」

蔡英文辯論會目標「扎實政策資料」拆解「韓國瑜鬼打牆話術」

韓國瑜台中造勢！遊覽車動線曝光

韓國瑜台中造勢！遊覽車動線曝光

蔡英文被架空？余天昔爆：她被新潮流綁架

蔡英文被架空？余天昔爆：她被新潮流綁架

韓國瑜被叫草包「我根本不在乎」親回桃色緋聞！

韓國瑜被叫草包「我根本不在乎」親回桃色緋聞！

關鍵字：

台北市長柯文哲韓國瑜代班瑞豐夜市台灣民眾黨民眾黨

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

五月天合體陶喆阿信：我宣布退出樂壇！

人妻求子4年沒動靜！一夜滾上老闆床　竟然中了

劉在錫奪《SBS演藝大賞》最大獎感謝具荷拉與雪莉

40歲男排便改變！醫做胃鏡揪出凶狠癌症

喝到肝爛！爸媽勸他捐肝「救酗酒弟」…2年後結果傻眼

雨襲全台！下波冷空氣跨年夜急凍14°C

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

富邦留不住　王建民可能轉投中信

王大陸緊抱長腿妹親密照外洩！　韓女神舊愛被甩

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

女友結婚新郎非他 ！男撞5車吼：好想妳

獵狼犬優雅喝水！鏡頭一轉網笑翻

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

Irene看到Wendy真實表情失守

更多

最夯影音

更多
蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的

蔡英文狂嗆韓：總機號碼633？　「沒政見又沒想法」講話都錯的
公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

公車10km免費！他搭一站就換車 司機怒嗆「浪費資源」引爆論戰

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

毛色不討喜！台灣虎斑犬送養加拿大 遛狗時狂被讚...媽自豪「牠真的很帥」

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

專家5分鐘教你「修馬桶不求人」！35塊解決漏水問題網讚：很實用

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

Apink出道9年「年末演出被卡」！　娜恩PO完整版槓KBS：請對所有歌手公平

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面