獨／柯文哲高雄瑞豐夜市遭突襲　女子「喊一句話」全場驚呆！下秒人跑了

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，遇民眾突襲：你是來代班的嗎 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

為了要幫自家民眾黨的高雄市立委候選人拉抬聲勢，台北市長柯文哲跟4名候選人來到高雄瑞豐夜市跟支持群眾拍照，沒想到卻遇到路過民眾當面高喊：「柯市長，你是來幫韓國瑜市長代班的嗎？」讓其他群眾聽到一時間都很錯愕。記者事後詢問幕僚，柯文哲是否有聽見這這句話？幕僚「笑而不答」。

柯文哲28日晚間南下高雄，為自家立委候選人拉抬聲勢，在瑞豐夜市三民家商的圍牆旁與群眾合照，前方人群中，突然出現一名女子高喊：「柯市長，你是來幫韓國瑜代班的嗎？」不知道是不是聲音被現場吵雜的聲音蓋掉，這次並沒有引起騷動。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，結束後立刻坐下甩腿 。（圖／記者吳奕靖攝）

事隔了1分多鐘之後，女子又再度高喊了一次「柯市長，你是來幫韓國瑜代班的嗎？」這次不但吸引了記者注意，也造成部分民眾騷動，循聲源找尋，無法確認是誰，只見群眾小聲議論「要下架韓國瑜？」甚至也有人在討論「人跑掉了」。

柯文哲似乎心情不錯，對於支持群眾來者不拒，原訂應該在晚間9時結束的拍照活動，還得要出動幕僚人員暗比「畫圈」提醒應該結束，他才加快速度，一直到9時30分跟所有排隊群眾合影完後，柯文哲也不顧形象，就當街坐了下去，但隨後幕僚人員立刻上前，協助柯文哲離開。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，比預計時間晚30分鐘結束 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照，比預計時間晚30分鐘結束 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過記者追了上去，試圖要詢問柯文哲是否有聽見「幫韓國瑜代班」的群眾聲音，但是柯文哲迅速離開，記者只能詢問現場幕僚人員，據他們轉述就是「笑而不答」。

▲柯文哲28日晚間7點到瑞豐夜市跟支持群眾合照 。（圖／記者吳奕靖攝）