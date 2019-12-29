謝長廷被爆和解放軍吃飯！國民黨諷：民進黨一定說是正常交流

▲駐日代表謝長廷。（圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨28日由打鬼軍團總團長周錫瑋與文傳會主委程美華召開「謝長廷，踹共！」記者會，公布謝長廷2012年及2013年赴大陸及香港訪問，拜會的人員包括中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國等人，甚至與2名解放軍重要將領李曉華與辛旗餐敘。國民黨諷刺，民進黨的回應一定會是「正常交流」，因為雙重標準就是民進黨一貫作風。

▼謝長廷大陸行時間表。（圖／國民黨提供）

根據國民黨公布的資料，2013年謝長廷的香港深圳行，隨行人士包括管碧玲(時任立法委員)、李應元(時任立法委員)、趙天麟(時任立法委員)、許智傑(時任立法委員)、陳歐珀(時任立法委員)、阮昭雄(時任台北市議員)、邱志偉(時任立法委員)等。

不僅如此，謝長廷當時會晤了張志軍(時任大陸國台辦主任)、董建華(前香港特首、時任全國政協副主席)，並由唐怡源(中聯辦台灣事務部部長)接機，全程陪同。當時，謝長廷也說「民進黨和共產黨在政治及文化上有差異，冀雙方多元合作」、「正常交流不代表就是投降或被統戰」、「要創造利害與共的感覺，而非創造傷痛的記憶。」

此外，謝長廷2012年10月4日至2012年10月8日的大陸「開展之旅」，其中在10月4日赴廈門祭祖時還說「像去兄弟的家」。2012年10月7日前往北京，拜會了王毅(國台辦主任)、戴秉國(中共中央對台工作領導小組秘書長)、陳雲林(海協會會長)等人，當時，謝長廷說：「1992年會談精神就是憲法共識」。當天，謝長廷則與李曉華(解放軍總政治部少將)、辛旗(解放軍總政治部少將)等解放軍人士進行餐敘。

周錫瑋表示，謝長廷說以私人身分前往香港與大陸，但謝的私人身分很特別，到香港是帶了許多民意代表前往；開展之旅則在北京見了許多重要人士，包括中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國，謝長廷與其密會談了什麼？此外，謝長廷與解放軍重要將領李曉華及辛旗，到底談了什麼？

周錫瑋質疑，「謝長廷去香港就是交流，韓賣水果就是賣台？」謝長廷當時說「正常交流不代表就是投降或被統戰」，難道韓國瑜不是正常交流嗎？韓國瑜什麼時候被統戰、投降了？謝長廷擔任過總統候選人、行政院長，身分比韓國瑜高出許多，「你去叫正常交流，一個高雄市長去叫賣台？」

程美華則呼籲謝長廷以及當時隨行人員應該出面說清楚，第一，謝長廷當時大陸行，密會了中共中央對台工作領導小組秘書長戴秉國，約一個小時，到底談了什麼？當天中午與解放軍重要將領李曉華及辛旗餐敘，談了什麼？她強調，謝長廷目前已經回台，應該對這些質疑說清楚、講明白。

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