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《反滲透法》是法理台獨！黃智賢：「來自地獄」讓人瑟瑟發抖

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▲▼新黨《庶民起義 台灣再光復》大會-黃智賢。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃智賢認為反滲透法「來自地獄」。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前表示，《反滲透法》是現在最後一塊拼圖，「一定會在12月31日通過」。對此，資深媒體人黃智賢28日PO文表示，該法「來自地獄」，這其實就是沒有宣布台獨的法理台獨。她還指出，條文裡面的用語，真會讓人瑟瑟發抖，當權者的目的正是要箝制人民的自由。

黃智賢在貼文中以「來自地獄的反滲透法」為題，稱蔡英文飭令要在2019年底前，必須通過反滲透法，「來自地獄的當權者和外國勢力，露出了青面獠牙」，因為條文裡面的用語，真的會讓人瑟瑟發抖，而當權者的目的也正是要箝制人民的自由。

文中也提及，反滲透法要台灣人乖著點，別妄想反對民進黨，不然不死也要你半條命，而法條沒有一個字講到大陸，但實實在在，當然完全將大陸視為交戰中的敵國對待。

▲黃智賢對反滲透法發表看法。（圖／翻攝自臉書-黃智賢世界）

▲黃智賢認為條文裡的用語「讓人瑟瑟發抖」。（圖／翻攝自臉書-黃智賢世界）

黃智賢在內文說，變態的用語，根本不是法律該有的文字，第一條說為「防範境外敵對勢力的滲透干預」，什麼叫做境外？這是什麼樣的一種定位？依照憲法，大陸屬於國家統一前的地區；依照憲法，國家必須追求統一。

文內還指出，台灣已經廢除「動員戡亂時期條例」幾十年了，「動員戡亂時期條例」是兩岸仍然處在戰爭時的法律，也因為當時是在內戰狀態，所以將大陸視為交戰團體，後來兩岸停火了，所以廢除了，台灣自己也界定兩岸是國家還沒有統一前的和平狀態，所以兩岸的人民要和平往來，所以立了大陸與台灣地區人民關係條例。

文末，黃智賢表示，「意思是國家還沒有統一，但我們現在不打仗了，所以立個法來規範，讓還沒有統一前的兩岸人民，有一個法律可以往來相處，用境外兩個字，竟然把大陸視為外國，這其實就是沒有宣布台獨的法理台獨，更別說直接把大陸14億同胞，當作是境外敵對勢力的荒謬了。

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