輔選黃韻涵民眾高喊「韓國瑜當選」　郭台銘和王金平兩人冷處理

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市國民黨立委候選人黃韻涵找來鴻海前董事長郭台銘以及立法院前院長王金平一起站台，兩個人在舞台上私下互動頻繁，不過正當國民黨提名不分區立委吳怡玎在舞台帶領群眾高喊「韓國瑜當選」時，郭台銘正忙跟底下群眾打招呼，而王金平則是靜靜的看著吳怡玎，兩個人都沒有跟著喊。

▲郭台銘、王金平面對現場喊「韓國瑜當選」，兩個人都是冷處理 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭台銘、王金平面對現場喊「黃韻涵當選」，兩個人都配合舉手了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭台銘被劉宥彤刻意壓了右手來提醒 。（圖／記者吳奕靖攝）

黃韻涵競選總部總幹事蕭漢俊在舞台先是介紹國民黨提名的不分區立委吳怡玎來致詞，就在吳怡玎在致詞快結束的時候，帶著現場群眾高喊：「韓國瑜當選」，同在舞台上的郭台銘跟王金平都冷處理，郭台銘不知道是不是沒有聽到，忙著跟底下的群眾拍照打招呼，還不時的比出讚，而坐在郭台銘後方的劉宥彤跟蔡沁瑜也同樣沒有動作，另外坐在郭台銘旁邊的王金平也是一樣沒有動作，看著吳宜玎喊完三次口號。

不過有趣的事，吳怡玎帶著現場群眾高喊「黃韻涵當選」的時候，這個時候郭台銘與王金平兩個人似乎也非常有默契，雙方都跟著口號，高舉右手揮舞。事後郭台銘在離開之前，被媒體問到沒有跟韓國瑜同台會不會很可惜，郭台銘說：「我們是來支持黃韻涵的，跟韓國瑜沒有關係」。

▲郭台銘跟台下觀眾互動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭台銘跟台下觀眾互動 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲郭台銘跟王金平在台上私下互動頻繁。（圖／記者吳奕靖攝）