台南溪北選情三腳督　顏耀星：我竄升成第2立委大黑馬

▲台灣民眾黨立委候選人顏耀星表示，自已竄升成第2立委大黑馬，台南溪北選情三腳督激戰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立委第一選區陷入「三腳督」激戰，台灣民眾黨立委候選人顏耀星發布自己選區立委內參民調，顏耀星已超越國民黨立委候選人蔡育輝，小輸民進黨立委賴惠員，三人差距縮小在誤差範圍內，顏耀星表示，過去3個月的耕耘，走遍選區內大小鄉鎮鄰里，看到許多鄉親厭惡被藍綠綁架，紛紛轉而支持第三勢力。

顏耀星指出，從這份內參民調中可觀察到選民分裂投票，立委選票部分暨不投藍也不投綠。他說，在既有綠大於藍的版塊中，賴惠員僅微幅領先，從初選開始賄選疑雲不斷，以致部分泛綠選民不支持。藍營蔡育輝則是因為長期以來問政風格極具爭議性，不尊重女性等事件時有所聞，亦被對手指控賄選傳聞等，讓淺藍選民也轉而支持顏耀星。

顏耀星表示，自己選區內人口外流嚴重，在縣市合併後溪北地區逐漸被邊緣化，10多年來一直向下沉淪，擔任議員的賴惠員、蔡育輝要負起很大的責任。顏耀星痛批，蔡育輝訴求溪北要改變，但為何在擔任議員時卻看不到任何改變的跡象？



顏耀星說，自己這幾個月來勤走基層、傾聽民意，不斷舉辦各鄰里座談會與鄉親朋友說明自己的參選理念與訴求，一步一腳印的獲得鄉親的支持，能有今天這樣的民調結果，表示溪北地區民心思變。顏耀星也呼籲，年輕人要踴躍返鄉投票支持顏耀星，讓家鄉的未來看見改變的曙光。

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