到台南站台蔡淑惠　張善政：下架民進黨讓好的立委進入立法院

▲國民黨副總統候選人張善政為國民黨提名立委候選人蔡淑惠站台助選時表示，一定要下架民進黨，讓好的立委進入立法院。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中國國民黨副總統候選人張善政28日下午抵台南市，為國民黨提名立委候選人蔡淑惠站台助選時表示，導正民進黨錯誤的能源政策，修改「一例一休」惡法、修法貫徹「校園毒品零容忍」，一定要下架民進黨，讓好的立委進入立法院。

七連霸台南市議員蔡淑惠參選第五選區立委，挑戰尋求連任的民進黨立委林俊憲，28日下午在夏林路競選總部前舉辦大型造勢活動，張善政提前抵達會場為蔡淑惠加油打氣，受到支持者的熱烈歡，張善政特別針對能源政策、一例一休、毒品防制，說明政策立場與主張。

張善政表示，蔡政府的能源政策是錯誤的。核能發電，世界上很多國家都在用，民進黨卻灌輸讓人恐懼的資訊，直到昨天，蔡英文還在說「用命發電」，但現在嚴重的碳排放與PM2.5汙染，國人正在「用肺發電」。

張善政指出，讓核能繼續運轉的同時，可以慢慢發展綠電，依民進黨的做法，2025年的一度電要5.8元，實在太貴，一家四口20年就要多負擔100萬元，民進黨這種做法根本是「吃緊弄破碗」；此外，去年公投通過「以核養綠」也裝作沒看到。等國民黨重新執政後，一定要導正錯誤的能源政策。

其次，針對毒品防制，張善政強調，為了下一代，「校園毒品零容忍」沒有綠版的5克餘地。把毒品趕出校園一定要貫徹，這需要明年選出新的立委，絕對不能把民進黨的惡法通過。

張善政說，現行的「一例一休」要檢討重修，要多給僱主及勞工彈性，把加班與管理還給勞資雙方去協調，除了少數惡質的企業需要政府介入外，應多尊重勞資。

蔡淑惠表示，國家政策需要立法院制訂、通過好的法律，國民黨是有民意的政黨，也有好的政策與治國藍圖，一定會以人民福祉為優先。新國會需要大家支持，懇託選民支持她進入立法院，推動真正有利於國家人民的法案。

張政善抵台南為蔡淑惠站台，現場和熱情的支持者合影，還進入競選總部為蔡的競選團隊加油打氣，在選戰最後衝刺的階段，鼓舞士氣，期許大家全力以赴拚勝選，一定要下架民進黨，讓好的立委進入立法院。