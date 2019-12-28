國政座談最後衝刺 ！賴惠員：堅持節奏與步調直至勝利到手

▲民進黨立委候選人賴惠員舉辦國政座談會，向鄉親表示，不論選情如何，都會堅持步調直至勝利到手。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

民進黨立委候選人賴惠員，28日先後前往白河臨水宮、蔡公厝後安宮舉辦國政座談會，賴惠員向鄉親表示，不論選情如何，都會堅持步調直至勝利到手，誠如賴清德前市長所再三叮嚀的，選舉一定要有信心，更要小心。

賴惠員指出，自投入選戰以來已經舉辦國政座談會達64場，不僅是搶曝光、奪版面而已，更是要拉近與選民的距離、爭取廣泛認同，就團隊的觀察，這種作法達到奇佳的效果，而且還讓對手仿效跟進，這證明辦理國政座談是正確的方法，亦是牽動選情的戰略規劃。

賴惠員說，隨著投票日近，座談會系列也逼近尾聲，心中難免充滿不捨，因為在活動中與鄉親們的互動是充滿溫度的，讓自己能充分聆聽鄉親的建議，也同時感受到他們的熱情支持乃是發自內心的，這就自然會激起想要更加為社會大眾打拚服務的衝勁。

至於有鄉親問及目前民調各說各話，對選情相當焦慮，賴惠員先是謝謝各位的鼓勵與打氣並且表示，各個候選人的內部民調結果當然有所不同，既然參與選戰就必須對自己抱持120分的信心，不因對手釋放的風聲有所搖擺。所以，當下的工作便是堅持目前的步調穩定向前，直至勝利到手，才不愧對鄉親們的支持。