台東棒球村優化27日開工　饒慶鈴：打造國際移訓基地

▲台東棒球村優化27日開工。（圖／記者楊鈞典翻攝）



記者楊鈞典／台東報導

台東擁有優越的天然環境及氣候，加上設備完善的運動場館及專業管理行銷就能將台東的優勢朝產業化邁進，未來體育產業將是推動台東經濟再提升的重要引擎。台東縣政府特於27日辦理台東縣棒球村設施優化及戶外多功能運動草皮環境改善工程開工動土典禮，縣長饒慶鈴希望優化工程完成後，能夠帶動台東的棒球產業，讓選手能夠有運動第2春，並且打造國際棒球隊伍移訓基地。

此計畫屬於體育署前瞻建設競爭型計畫項下，經努力爭取多時，終於獲得體育署補助1億80萬，縣府僅負擔配合款1,120萬元，大幅減輕縣府財政負擔。在設計期間體育場就禮聘多位棒球場地專家從規畫到細部設計全程擔任審查委員，並參考日本讀賣巨人隊春訓期間使用的奧武山棒球場等5座日職1軍球隊使用的場地設施，希望能將日職春訓基地的各項設施亮點帶進台東。

台東縣立體育場長黃偉智指出，棒球村優化工程項目仿效日 球場、公園高爾夫等多功能運動草皮，第2棒球場也將外野外推至符合標準成棒場地規格。未來台東縣棒球村將是亞洲少數擁有兩座標準成棒規格並擁有完善室內行政空間能供舉辦職業賽事的場地，將更有利爭取國外球團進行移地訓練及舉辦國內職業賽事。另外戶外環境的改善也能吸引周遭民眾平日前來健走、運動，有利活化場域成為新站周遭的運動熱區。

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