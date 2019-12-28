台東縣消防局添購最新救災裝備到　救援能力大躍進

▲▼ 台東縣消防局今年度採購最新救災裝備到齊，包括4位同仁通過成為第一批遙控無人機的飛官。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導



台東縣消防局於108年度辦理救助裝備及特種搜救及水域共同裝備採購，已在年底全部交貨驗收，本次購置各種不同的裝備，包括擁有熱顯像儀的遙控無人機，雷達生命探測儀，槍型影音探測器，器材運輸車及水域救援包及橡皮艇等等各種裝備器材，台東縣消防局相信這些裝備加上持續的訓練，可讓台東縣山水域專責隊及特搜隊等專業救災隊伍再次大幅提升救災能力。

另台東縣消防局為讓無人機成為救災利器，並符合未來民用航空局的規範，於12月持續派員參加2公斤以下遙控無人機高級操作證測驗，參加測驗人員學科測驗全數通過，術科測驗到目前為止，有參加的4位同仁也皆全數通過，成為本局第一批遙控無人機的飛官。

台東縣消防局表示：遙控無人機的運作在消防救災上近期亦有重大的運用，如火災現場的空勘，水域救援時的人命搜索，山域意外事故的廣域搜索作業，這些都是科技發展所加速消防的進步，如此能讓搜索能更加的快速，使民眾的待救時間縮短，提升人民的安全，台東縣消防局同仁能運用有限的資源及場地，模擬考試流程，最後終於通過考試，其實屬不易。

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