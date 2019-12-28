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兒騎車超速被拍…警官老爸拆開紅單「心情大逆轉」！樂喊：孩子長大了

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▲▼高雄警官收到兒子的超速罰單，欣慰「孩子長大了」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲朱姓警官收到兒子的超速罰單，欣慰「孩子長大了」。（圖／翻攝當事人臉書）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名朱姓警官28日在臉書PO出照片，表示遠在北部的兒子因騎車超速被拍，自己一大早就收到了基隆警方寄來的紅單，但朱爸爸見到照片後非但不生氣，還感動地寫下，「孩子長大了，載女朋友了！」照片曝光後親友也在下方「刷一排恭喜」，紛紛道賀「今日紅單，明日紅帖！」

據悉，朱姓警官在高雄保警單位服務，兒子也追隨父親腳步，以特考方式踏入警界，並於今年10月分發到北部服務。朱爸爸因擔心兒子隻身在台北交通不便，因此特地將自己的機車托運北上，以供孩子平時代步使用。

但朱爸爸28日一早卻突然收到一張超速紅單，拆開見到照片後，發現兒子的機車後坐竟然多了位穿著牛仔短褲、露出修長大腿的女子，瞬間「覺得被逗樂」，急忙請託妻子詢問，這才知道兒子交了女朋友，還在假日相偕出遊約會，感情相當甜蜜。

「感謝警察局告訴我，孩子長大了，載女朋友了！」一張超速照片意外讓兒子的戀情曝光，親友也紛紛留言道賀，「恭喜朱大哥」、「今日紅單，明日紅帖」、「兄弟，我準備紅包了」、「兒子送給老爸的過年禮物」、「過年可以帶回來見長輩！」

雖然內心欣喜兒子交到了女朋友，但朱姓警官對於超速罰單一事態度仍然嚴肅，事後已告誡孩子，自己身為警職務必守法、以身作則，這張喜氣洋洋、1400元的紅單，也由兒子自己繳納，以示懲戒。

他奶奶的美麗小秘訣

▼兒子的機車後座多了一名年輕女子，讓老爸樂翻「載女朋友了」。（圖／翻攝當事人臉書）

▲▼高雄警官收到兒子的超速罰單，欣慰「孩子長大了」。（圖／翻攝當事人臉書）

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